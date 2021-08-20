В Центре им. Гамалеи рассказали о новом виде вакцины против COVID-19

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Максимально надежное и качественное средство иммунизации населения Российской Федерации от коронавирусного инфицирования — это грамотное сочетание мукозальной вакцины и инъекции. Данное мнение в разговоре с журналистом издания «Российская газета» сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Максимально действенным методом вакцинации для наших людей является сочетание спрея в нос и инъекции препарата от коронавируса. Но необходимо уточнить: из-за того, что в настоящее время в мире пандемия, а вакцины пока на всех людей не хватает, подобные комбинированные способы вакцинации, с большой долей вероятности, не будут использоваться в ближайший период времени. Ведь, в первую очередь, необходима вакцина, а также весьма удобный способ ее применения, для того, чтобы врачи могли эффективно бороться с мировой пандемией», — предупредил ученый.
В Центре имени Гамалеи сейчас как раз готовятся к клиническим испытаниям мукозальной вакцины. Предполагается, что она будет однокомпонентной, создают ее на основе аденовируса пятого типа.
«Это немножко другой тип защиты — затрудняется проникновение вируса внутрь организма. Если он прошел внутрь организма, он может повести себя хуже, чем при обычной инъекционной вакцине, потому что при мукозальной вакцине, в первую очередь, развиваются иммуноглобулины А и меньше развиваются иммуноглобулины G», — добавил Альтштейн.
Ученый пояснил, что самое важное преимущество введения вакцины через нос — появление lgA-глобулинов типа А. Они вырабатываются в слизистой оболочке и в коже человека. Иммуноглобулины А встречают вирус на слизистой и не дают ему проникать в организм.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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