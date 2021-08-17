Ученые сняли на видео распространение коронавируса в организме мыши

Сегодня, 19:19

0

Image 16+
Ученые сняли на видео распространение коронавируса в организме мыши

Ученые из Йельской школы медицины и Университета Монреаля показали на видео, как распространяется коронавирус в организме животных. Исследователи на протяжении шести дней наблюдали зараженных вирусом мышей. Результаты своей научной работы они опубликовали в журнале Immunity. Как отмечают научные сотрудники, им удалось визуализировать распространение SARS-CoV-2 у животного в режиме реального времени.

Как оказалось, у зараженных грызунов вирус сначала появляется в носовых проходах, а затем патоген быстро распространяется в легких и других органах. Благодаря антителам из плазмы переболевших людей, которые ученые вводили в организм животных в течение первых трех дней после заражения, инфекция прекращала распространяться. Не получившие лечение  животные умирали, когда вирус достигал их мозга. Ученые обнаружили, что, когда антитела вводили до заражения вирусом, они полностью предотвращали заражение.

Но они пришли к выводу, что не все антитела работают одинаково хорошо. Нейтрализующие антитела связываются с вирусами и предотвращают их проникновение в клетки. Вторая часть антител выполняют «эффекторные» функции, которые нужны, чтобы дать иммунной системе сигнал уничтожать инфицированные клетки.

Подводя итоги исследования, ученые сделали вывод о том, что антитела должны присутствовать в нужное время в нужном месте в организме и в нужном количестве, вопреки прежним своим представлениям о том, что нейтрализации вируса достаточно для предотвращения заражения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Ученые сняли на видео распространение коронавируса в организме мыши

Сегодня, 19:19

The Lancet: Вакцина Sinovac увеличивает риск возникновения лицевого паралича

17-08-2021, 21:54

За последние 100 лет россияне выросли на 10 см: почему изменился рост людей

16-08-2021, 15:14

Ученые: Крошечные чипы передают данные об электрической активности мозга по беспроводной сети

14-08-2021, 17:14

Доктор Мясников заявил, что греческих букв не хватит на новые штаммы

12-08-2021, 15:24

Ученые предложили неожиданную схему спасения человечества: отправить в космос все заводы

12-08-2021, 07:49

Вирусолог Терешина заявила о невозможности создания вакцины против коронавируса COVID-19

11-08-2021, 13:54

Вирусолог усомнился в заявлении ученых о более высоком уровне антител при бессимптомном ковиде

11-08-2021, 00:09

Ученых волнует состояние планеты из-за развития космического туризма

10-08-2021, 07:49

Ученые оправдали свидетелей летающих тарелок

8-08-2021, 11:39

The Guardian: названы открытия ученых о COVID-19 во время пандемии

7-08-2021, 14:14

Ученый-биотехнолог Юрий Дейгин о происхождении COVID-19: военные эксперименты и гражданские исследования

6-08-2021, 23:04

Bloomberg: для борьбы со штаммом «дельта» потребуются новые вакцины

5-08-2021, 10:49

Замедление вращения Земли связали с появлением кислорода в атмосфере

4-08-2021, 19:04

Вирусолог Чумаков считает наиболее правдоподобной версию об искусственном происхождении COVID-19

4-08-2021, 08:09

Вакцина от коронавируса COVID-19 не может менять ДНК человека

30-07-2021, 20:19

Исследование связывает иммунный ответ вакцины от коронавируса с возрастом

22-07-2021, 10:39

Дельта плюс лямбда. Откуда берутся новые опасные штаммы COVID-19

19-07-2021, 11:39

Ученые из Китая обосновали природное происхождение коронавируса

18-07-2021, 22:49

Разработчики кубинской вакцины Abdala заявили, что она эффективна на 100%

17-07-2021, 10:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Грузия стала страной-рассадником коронавируса COVID-19 № 1 в мире

Грузия стала страной-рассадником коронавируса COVID-19 № 1 в мире

18-08-2021, 10:49

0

В Грузии продолжает расти число новых случаев заражения COVID-19 и сейчас в перерасчете на миллион населения эта страна...

Подробнее
Бывший глава генштаба Балуевский рассказал о возможном ответе России на агрессию талибов

Бывший глава генштаба Балуевский рассказал о возможном ответе России на агрессию талибов

17-08-2021, 23:34

0

Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский считает, что в случае возможной агрессии...

Подробнее
В Германии вакцинация школьников приведет к сегрегации общества

В Германии вакцинация школьников приведет к сегрегации общества

18-08-2021, 12:04

0

Некоторые граждане Германии очень обеспокоены вопросом о вакцинации детей. В частности, эту тему затронула в эфире...

Подробнее
В ВОЗ объяснили, как вести себя дома больному коронавирусом COVID-19

В ВОЗ объяснили, как вести себя дома больному коронавирусом COVID-19

18-08-2021, 07:34

0

Эксперты ВОЗ представили основные рекомендации для заболевшего коронавирусом. В частности, необходимо находиться дома в...

Подробнее
Эксперты ВОЗ оценили опасность посещения врачей во время пандемии

Эксперты ВОЗ оценили опасность посещения врачей во время пандемии

18-08-2021, 08:09

0

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на своей официальной странице в Twitter призвали граждан не...

Подробнее
Врач Малиновская назвала самый опасный путь передачи COVID-19

Врач Малиновская назвала самый опасный путь передачи COVID-19

18-08-2021, 15:19

0

Это малоизвестная информация: течение коронавирусной болезни полностью будет зависеть от того пути передачи...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Во Владимирской области одаренных детей поселили в домики без душа, связи, с дырами в стенах и плесенью на постельном белье

Во Владимирской области одаренных детей поселили в домики без душа, связи, с дырами в стенах и плесенью на постельном белье

18-08-2021, 09:54

0

Родители в соцсетях и СМИ рассказали, почему забрали своих детей из лагеря отдыха "Березка" В Коврове раньше времени....

Подробнее
«Минздрав выдает медсестер за врачей?»: эксперт Потопальский обратился в прокуратуру

«Минздрав выдает медсестер за врачей?»: эксперт Потопальский обратился в прокуратуру

18-08-2021, 15:19

0

В прокуратуру обратился директор «Центра экспертизы» Дмитрий Потопальский. Он потребовал проверить списки врачей на...

Подробнее
В Грузии иммунолог рассказал о нападках священников-антипрививочников

В Грузии иммунолог рассказал о нападках священников-антипрививочников

Вчера, 12:14

0

Известный врач, аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов призвал Патриархию Грузинской православной церкви прекратить...

Подробнее
В уральском городе к приезду губернатора помыли грунтовую дорогу

В уральском городе к приезду губернатора помыли грунтовую дорогу

Вчера, 12:39

0

В городе Серов Свердловской области к приезду местного губернатора помыли не только асфальтированные дороги, но и...

Подробнее