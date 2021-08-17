Ученые сняли на видео распространение коронавируса в организме мыши

Грузия стала страной-рассадником коронавируса COVID-19 № 1 в мире
В Грузии продолжает расти число новых случаев заражения COVID-19 и сейчас в перерасчете на миллион населения эта страна...Подробнее
Ученые из Йельской школы медицины и Университета Монреаля показали на видео, как распространяется коронавирус в организме животных. Исследователи на протяжении шести дней наблюдали зараженных вирусом мышей. Результаты своей научной работы они опубликовали в журнале Immunity. Как отмечают научные сотрудники, им удалось визуализировать распространение SARS-CoV-2 у животного в режиме реального времени.
Как оказалось, у зараженных грызунов вирус сначала появляется в носовых проходах, а затем патоген быстро распространяется в легких и других органах. Благодаря антителам из плазмы переболевших людей, которые ученые вводили в организм животных в течение первых трех дней после заражения, инфекция прекращала распространяться. Не получившие лечение животные умирали, когда вирус достигал их мозга. Ученые обнаружили, что, когда антитела вводили до заражения вирусом, они полностью предотвращали заражение.
Но они пришли к выводу, что не все антитела работают одинаково хорошо. Нейтрализующие антитела связываются с вирусами и предотвращают их проникновение в клетки. Вторая часть антител выполняют «эффекторные» функции, которые нужны, чтобы дать иммунной системе сигнал уничтожать инфицированные клетки.
Подводя итоги исследования, ученые сделали вывод о том, что антитела должны присутствовать в нужное время в нужном месте в организме и в нужном количестве, вопреки прежним своим представлениям о том, что нейтрализации вируса достаточно для предотвращения заражения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Грузии продолжает расти число новых случаев заражения COVID-19 и сейчас в перерасчете на миллион населения эта страна...Подробнее
Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский считает, что в случае возможной агрессии...Подробнее
Некоторые граждане Германии очень обеспокоены вопросом о вакцинации детей. В частности, эту тему затронула в эфире...Подробнее
Эксперты ВОЗ представили основные рекомендации для заболевшего коронавирусом. В частности, необходимо находиться дома в...Подробнее
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на своей официальной странице в Twitter призвали граждан не...Подробнее
Это малоизвестная информация: течение коронавирусной болезни полностью будет зависеть от того пути передачи...Подробнее
Родители в соцсетях и СМИ рассказали, почему забрали своих детей из лагеря отдыха "Березка" В Коврове раньше времени....Подробнее
В прокуратуру обратился директор «Центра экспертизы» Дмитрий Потопальский. Он потребовал проверить списки врачей на...Подробнее
Известный врач, аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов призвал Патриархию Грузинской православной церкви прекратить...Подробнее
В городе Серов Свердловской области к приезду местного губернатора помыли не только асфальтированные дороги, но и...Подробнее
Комментировать