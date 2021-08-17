Ученые сняли на видео распространение коронавируса в организме мыши

Ученые из Йельской школы медицины и Университета Монреаля показали на видео, как распространяется коронавирус в организме животных. Исследователи на протяжении шести дней наблюдали зараженных вирусом мышей. Результаты своей научной работы они опубликовали в журнале Immunity. Как отмечают научные сотрудники, им удалось визуализировать распространение SARS-CoV-2 у животного в режиме реального времени.

Как оказалось, у зараженных грызунов вирус сначала появляется в носовых проходах, а затем патоген быстро распространяется в легких и других органах. Благодаря антителам из плазмы переболевших людей, которые ученые вводили в организм животных в течение первых трех дней после заражения, инфекция прекращала распространяться. Не получившие лечение животные умирали, когда вирус достигал их мозга. Ученые обнаружили, что, когда антитела вводили до заражения вирусом, они полностью предотвращали заражение.

Но они пришли к выводу, что не все антитела работают одинаково хорошо. Нейтрализующие антитела связываются с вирусами и предотвращают их проникновение в клетки. Вторая часть антител выполняют «эффекторные» функции, которые нужны, чтобы дать иммунной системе сигнал уничтожать инфицированные клетки.

Подводя итоги исследования, ученые сделали вывод о том, что антитела должны присутствовать в нужное время в нужном месте в организме и в нужном количестве, вопреки прежним своим представлениям о том, что нейтрализации вируса достаточно для предотвращения заражения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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