The Lancet: Вакцина Sinovac увеличивает риск возникновения лицевого паралича

Вакцина от коронавируса CoronaVac, разработанная китайской компанией Sinovac, была проверена учеными Гонконга на предмет побочных эффектов. Специалисты выяснили, что использование препарата увеличивает риск возникновения временного паралича лицевого нерва, о чем сообщило издание Lancet.

В своих выводах ученые основываются на данных ста тысяч человек, получивших вакцину CoronaVac. В ходе наблюдения было установлено, что в течение 42 дней после прививки наблюдается на 4,8 больше случаев возникновения временного паралича лицевого нерва (паралича Белла).

При этом вероятность проявления этого побочного эффекта оценивается как низкая в то время, как защитный эффект от вакцины в разы превышает риск возникновения паралича. Заметим, что методические рекомендации допускают такие случаи. Об этом сообщил клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер. Между тем ученые отмечают, что в случае возникновения паралича его можно вылечить за девять месяцев.

При параличе Белла возникает слабость или паралич мышц с одной стороны лица, за чем может последовать временная потеря контроля за лицевыми мышцами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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