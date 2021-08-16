The Lancet: Вакцина Sinovac увеличивает риск возникновения лицевого паралича

Эксперт Шлягер рассказала, какую вакцину от COVID-19 выбрать для пенсионеров
Вакцинация лиц старше 60 лет позволит им защититься от заражения коронавируса. Как выбрать вакцину пожилым людям...Подробнее
Вакцина от коронавируса CoronaVac, разработанная китайской компанией Sinovac, была проверена учеными Гонконга на предмет побочных эффектов. Специалисты выяснили, что использование препарата увеличивает риск возникновения временного паралича лицевого нерва, о чем сообщило издание Lancet.
В своих выводах ученые основываются на данных ста тысяч человек, получивших вакцину CoronaVac. В ходе наблюдения было установлено, что в течение 42 дней после прививки наблюдается на 4,8 больше случаев возникновения временного паралича лицевого нерва (паралича Белла).
При этом вероятность проявления этого побочного эффекта оценивается как низкая в то время, как защитный эффект от вакцины в разы превышает риск возникновения паралича. Заметим, что методические рекомендации допускают такие случаи. Об этом сообщил клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер. Между тем ученые отмечают, что в случае возникновения паралича его можно вылечить за девять месяцев.
При параличе Белла возникает слабость или паралич мышц с одной стороны лица, за чем может последовать временная потеря контроля за лицевыми мышцами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Вакцинация лиц старше 60 лет позволит им защититься от заражения коронавируса. Как выбрать вакцину пожилым людям...Подробнее
В Санкт-Петербурге полицией был задержан тренера по тхэквондо. Мужчине предъявлены обвинения в домогательствах к...Подробнее
В Сосновском районе Нижегородской области найдена мертвой пропавшая 16-летняя девушка. Телесные повреждения на ее теле...Подробнее
О жизни в России рассказал в интервью журналу «ВикендДнес» чешский путешественник Феро Рихард Грабал-Крондяк. Он три...Подробнее
Для украинцев решили снизить стоимость электричества. Правительство Украины снижает незначительно тариф на...Подробнее
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Афганистане, а также...Подробнее
Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман предрек распад НАТО к 2025 году. Об этом он рассказал в интервью изданию...Подробнее
Коронавирус, как известно, бьет по многим органам и системам организма, в том числе и по репродуктивной. Но бесплодия...Подробнее
В Самарской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 900 тысяч человек. В планах властей привить...Подробнее
В ЦИК РФ направлена официальная жалоба партии «Родина» на работу петербургского ГИКа. В документе родинцы требуют...Подробнее
Комментировать