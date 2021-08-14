За последние 100 лет россияне выросли на 10 см: почему изменился рост людей

Вчера, 15:14

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За последние 100 лет россияне выросли на 10 см: почему изменился рост людей

Учёные утверждают, что раньше рост человека был гораздо меньше. Предметы личного быта из исторических музеев тому яркое подтверждение. Рыцарские доспехи, например, не налезут на современного среднестатистического взрослого.

За последние 100 лет люди стали выше в среднем на 10 см. Почему произошёл такой скачок? Рассказывают Александр Карасёв, исполнительный директор биомедицинского холдинга «Атлас», врач-педиатр, член Европейского общества генетики человека и Федерации лабораторной медицины, и Эльвина Рязанова, социальный антрополог.

Человечество постепенно «подрастает». Если 50 лет назад средний рост составлял 160 см, то сейчас он стал на 5 см больше. Однако нельзя утверждать, что современный человек увеличивается в росте повсеместно. Всё зависит от страны проживания и диеты, которой придерживаются в этом регионе.

Британские исследователи выяснили, что человечество «подросло» в период с 1896 по 1996 год. Причем у человека не только прибавился рост, но изменилось и телосложение — удлинились руки и ноги. Например, Ламонт Джейкобс, победитель стометровки на Олимпиаде в Токио, имеет рост 186 см. А Джесси Оуэнс — американский легкоатлет, который взял четыре золота на Олимпиаде-1936 в Германии на глазах у самого Адольфа Гитлера, имел рост 180 см.

Акселерация коснулась не только спортсменов, но и всех людей. За последние 100 лет французы «выросли» на 8 см, шведы — на 15 см, иранцы — на 17 см. Южнокорейцы подросли аж на 20 см. Жители Нидерландов теперь самая высокая нация в мире - они имеют средний рост — 185 см. Россияне выросли в среднем на 10 см. Самыми низкорослыми считаются жители Тимора-Лешти (их рост 160 см) и гватемальские женщины (их рост 149 см).

Разнообразные исследования доказывают, что скачок в росте напрямую зависит от улучшения образа жизни человека. Человечество лучше питается, меньше болеет, улучшилось медицинское обслуживание и гигиена. Климат потеплел.

Следуя этой логике, наши внуки будут великанами? По прогнозам физиологов, в будущем средний рост особенно не изменится и будет составлять 175-180 см.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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