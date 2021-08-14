Ученые: Крошечные чипы передают данные об электрической активности мозга по беспроводной сети

14-08-2021, 17:14

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Ученые: Крошечные чипы передают данные об электрической активности мозга по беспроводной сети

Ученые рассказали о том, что им удалось разработать нейрогранулы, которые фиксируют электрическую активность мозга и транслируют полученные данные по беспроводной сети.

На страницах Nature Electronics вышел материл, посвященный теме изучения активности клеток головного мозга.

Особенности работы клеток головного мозга еще не изучены до конца. Поэтому ученым крайне важно получить как можно больше информации о них, ведь это позволит решить множество проблем, в том числе и победить заболевания, которые связаны с ухудшением их функционирования или отмирания.

В мозге порядка 86 миллиардов нейронов и специалисты ищут методы охватить как можно больше их в один момент, без заполнения мозга человека электродами стандартного размера.

Эксперты из университета Брауна в Род-Айленде, Техасского университета Бейлора, Калифорнийского университета в Сан-Диего и Qualcomm смогли создать сенсоры, которые они назвали нейрогранулами.

Эти нейрогранулы существенно меньше привычных электродов, используемых для изучения клеток головного мозга. Один такой электрод сравним по размеру с крупицей соли.

После имплантации сеть из огромного количества нейрогранул работает от беспроводного питания. Источник питания по размеру не больше отпечатка большого пальца и клеится он к коже. Разработанная сеть, отмечают ученые, позволяет отследить электрические сигналы и даже передавать нейроны.

Созданные нейрогранулы уже испытали на крысах и эти испытания прошли успешно. Поэтому ученые вскоре могут начать испытывать на добровольцах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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