Доктор Мясников заявил, что греческих букв не хватит на новые штаммы

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Главный врач медицинской клиники № 71 города Москвы и звезда российского ТВ доктор Александр Мясников дал собственный развернутый комментарий на заявление Всемирной организации здравоохранения о том, что новые штаммы коронавирусной инфекции, периодически возникающие в различных регионах планеты и государствах, будут называться так, как именуются созвездия в Галактике.
Ранее для обозначения новых коронавирусных штаммов использовались буквы греческого алфавита, пишет издание «Экономика сегодня». Однако ученые столкнулись с тем, что букв греческого алфавита в настоящее время явно не хватит. Такую информацию в четверг, 12 августа, написал в своём Telegram-канале популярный телевизионный ведущий.
Мясников рассказал, что такие сообщения — это уже констатация свершившегося факта. Опытный медицинский специалист, Александр Мясников как профессионал считает, что человечеству не под силу победить коронавирусную инфекцию. По словам телеведущего, в будущем будут появляться всё новые и новые мутации. Ситуация изменится, считает Мясников, когда какая-нибудь новая инфекция, например, птичий грипп с высокой смертностью, не переключит на себя внимание человечества.
В своей публикации телеведущий назвал «очевидным бредом» сообщения о том, что среди людей старше 45 лет штамм «Йота» обладает летальностью до 82%. Он напомнил, что даже «у Эболы смертность намного ниже». По словам Мясникова, на планете Земля просто нет вирусов с таким высоким уровнем летальности.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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