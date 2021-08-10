Ученые предложили неожиданную схему спасения человечества: отправить в космос все заводы

Кандидат технических наук, аналитик Андрей Ионин прокомментировал новую идею американского миллиардера Джеффа Безоса, который в своей книге «Изобретай и странствуй» предложил вывести за пределы Земли все самое опасное и экологически вредное для нее. То есть, в космос. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

У эксперта поинтересовались, насколько осуществима идея Безоса, который всю свою жизнь мечтал об освоении космоса.

По словам Ионина, идея миллиардера базируется на двух угрозах нашей цивилизации. Первая связана с конечностью природных ресурсов планеты, ведь цивилизации необходимо их все больше. А вторая угроза заключается в экологии.

«Экология нашей планеты деградирует. Мы берем в долг у будущих поколений. Согласно данным ученых, в 2021 году мы живет «в долг» у Земли с 29 июля, хотя 20 лет назад этот долг начался в октябре 2000 года», - вспомнил аналитик.

Предположим, для осуществления проекта найдут ресурсы. Отметим, что миллиардер хочет создать на орбите Земли гигантский летающий город-станцию. Но что же дальше? Кто-то скажет, что ресурсы ведь останутся на Земле. Для этого нужно понять, какие именно нужны ресурсы.

«Сразу можно забыть про углеводороды, так как через 50 лет их запасы будут полностью исчерпаны. Остаются металлы и другие полезные ископаемые. А их можно раздобыть в космосе. Все, что необходимо для нашей промышленности, обитает на астероидах. Достаточно лишь притянуть к себе один из них и добывать все необходимое сколько потребуется. А источником энергии для переработки, возможно, станут ядерные электростанции, которые построят в этом космическом городе, или же поля с солнечными батареями», - объяснил Ионин.

В заключении аналитик подчеркнул, что проект Безоса действительно решит все «наболевшие» проблемы нашей планеты и человечества. Спасти Землю от исчерпания ресурсов, вреда экологии и возможного космического катаклизма поможет «экспансия в космос». По его мнению, этот путь является гуманным и логически безупречным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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