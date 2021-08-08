Вирусолог Терешина заявила о невозможности создания вакцины против коронавируса COVID-19

Вирусолог, доктор биологических наук, профессор Елена Терешина рассказала о том, что вакцина от коронавируса не будет создана.

Она отметила, что еще советские ученые, эксперты в области ветеринарии пытались разработать метод для лечения заболевания свиней, которые вызывает коронавирус, передает Общественная служба новостей . Работали над этим и российские ученые, но и им также не удалось разработать эффективную вакцину.

«В мире никто коронавирусом из медиков не занимался. Почему о нём знают, но продолжают говорить, что он – «мутная вода»? Потому что это была ветеринарная проблема: вирус трансмиссивного гастроэнтерита свиней, который вызывается коронавирусом», – сказала Терешина.

Она отметила, что около 40 лет над созданием вакцины от коронавируса работали в Саратове в ветеринарном институте. Но создать препарат, который бы защищал от коронавирусного заболевания свиней, ученым не удалось.

«И ее вообще закрыли, приняв, что никакие вакцины против него не работают. Потому просто стадо, если оно заражается, его тут же забивают», - добавила Терешина.

Отметим, на данный момент власти говорят о том, что массовая вакцинация – это единственный способ остановить пандемию коронавируса. Звучат даже предложения сделать вакцинацию принудительной. И не всегда заявления о необходимости вакцинации корректны. Так, депутат от «Единой России» из Татарстана Ильшат Аминов сравнил людей с баранами и коровами, заявив, что необходимо всех вакцинировать, не учитывая желания человека.

Сейчас складывается ситуация, когда наличие прививки от коронавируса стало признаком, по которому разделяют людей. Без вакцинации студенты не смогут находиться в учебных корпусах и будут проходить обучение дистанционно. Ранее в Москве вводились ограничения на посещение заведений общественного питания для невакцинированных граждан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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