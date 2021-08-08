Вирусолог усомнился в заявлении ученых о более высоком уровне антител при бессимптомном ковиде

Сегодня, 00:09

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Вирусолог усомнился в заявлении ученых о более высоком уровне антител при бессимптомном ковиде

Глава НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов подверг сомнению утверждения исследователей о том, что у пациента, заболевшего коронавирусом, если его заболевание протекало бессимптомно, после выздоровления сформируется более высокий объем антител, чем у того больного, чье заболевание протекало тяжело в условиях стационара. Об этом сообщил журналист радиостанции «Говорит Москва». 

Известный российский вирусолог рассказал, что иммунный ответ человека формируется в зависимости от совершенно разных факторов. К примеру: изначальное состояние иммунитета, наличие иммунодефицита и т.д. Ученый говорит, что, если болезнь проходит бессимптомно, при подобной ситуации не всегда формируются антитела. 

«Существуют научные выводы о том, что более тяжёлые формы COVID-19 сопровождаются высоким уровнем иммунного ответа и высоким титром антител», — объяснил медицинский специалист. 

Прежде испанские исследователи сообщили, что выявили у пациентов, которые бессимптомно болели коронавирусом и уже выздоровели от него, более высокий титр антител, чем у тех, кто перенес заболевание более тяжело. 

«Сейчас прозвучало весьма противоречивое и чрезвычайно смелое сообщение. Этот факт, с большой долей вероятности, может трактоваться и по-другому, если будут организованы исследования с более широким масштабом. Результаты, полученные учеными из Испании, не говорят о том, что подобный сценарий единственный в своем роде. Это пока предположение, и скорее, больше похоже на гипотезу», — заключил Викулов. 

В ходе своего исследования ученые Университета Барселоны изучили образцы крови у 578 медиков, чтобы выяснить, сколько в крови сохраняются антитела к SARS-CoV-2, а также влияет ли на течение COVID-19 наличие антител к другим коронавирусам. В начале исследования антитела обнаружили у 13,5% участников, а через шесть месяцев — уже у 16,4%. Результаты работы опубликованы в Nature Communications.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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