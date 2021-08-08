Ученых волнует состояние планеты из-за развития космического туризма

В июле 2021 года миллиардеры Джефф Безос и Ричард Бренсон впервые полетели на границу с космосом, чтобы ощутить невесомость. Их полет стал стартом коммерческих полетов в космос. В очередь на такое приключение записались богатейшие люди мира. Космический туризм открывает свои границы. Об этом сообщает «Экология России».

Так, продажей билетов на такие рейсы занимается компания Virgin Galactic, которую возглавляет сам Ричард Бренсон. Цена стартует от 450 тысяч долларов за место. Следующий полет состоится уже в сентябре.

Открытию космического туризма обрадовались не только миллиардеры, но и ученые. Хотя в среде последних и возникли некоторые споры. Часть из них считает, что это огромный шаг в освоении космоса, а другие опасаются влияния таких полетов на состояние нашей планеты.

«Это прекрасная новость. Возможно это не так много дает науке, однако рост интереса к космосу со стороны народа для нас важен. Если есть интерес, значит будет и финансирование. Подобного рода туризм как раз будет поддерживать этот интерес», - высказал свое мнение научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

На данный момент ученые пока не пришли к выводу о том, насколько сильно полеты в космос повредят на состояние атмосферы, но климатологи уверяют, что количество выбросов от одного такого полета значительно ниже рейса того же самолета.

А вот французский астрофизик Роланд Лехук придерживается иного мнения. По его словам, угроза для планеты чрезвычайно высока. Выбросы одного такого полета приравниваются к выбросам кругосветного путешествия на автомобиле.

Специалист добавил, что при полетах в космос чаще всего страдают верхние слои атмосферы, где около 2-3 лет могут задерживаться вредные вещества.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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