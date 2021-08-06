Ученые оправдали свидетелей летающих тарелок

Сегодня, 11:39

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Ученые оправдали свидетелей летающих тарелок

Судя по сведениям ВЦИОМ, 36% граждан Российской Федерации свято верят в то, что инопланетяне реально существуют. Одновременно четверть россиян глубоко уверена, что инопланетные пришельцы регулярно бывают на Земле. 

При своем посещении нашей планеты они умело скрываются от встречи с людьми. Невзирая на то, что явных признаков пребывания инопланетян на земном шаре не обнаружили, есть мнение, что, с высокой долей вероятности, часть этих рассказов — правда, пишет издание РИА Новости. 

Впервые сообщения о встречах с ними стали публиковаться в прессе разных стран в 1950-е. Началось с факта, в котором гражданин Бразилии Антонио Вилас-Боас сообщил, что его похитили инопланетяне. Этот мужчина находился в поле, работал там. Он рассказал, что заметил в небе НЛО, севшее на площадку неподалеку. Из аппарата вышла группа гуманоидных существ. Они окружили бразильца, затем силой затащили его в космический корабль. 

Внутри этого летательного аппарата землянин провел несколько часов. Прошло какое-то время, и истории о контактах с инопланетными пришельцами и похищениях ими людей стали приходить из совершенно различных регионов и стран планеты Земля. Почти все случаи происходили на территории Соединенных Штатов Америки. По непонятным причинам инопланетные гости предпочитали воровать американцев. Интересно, что большинство похищенных людей были женщинами. 

По разным данным, от 60 до 75 процентов похищенных — представительницы прекрасного пола. По мнению скептиков, выбор граждан США в качестве жертв объясняется тем, что в стране очень популярны книги об НЛО и внеземных цивилизациях. Люди, заявляющие, что видели летающие тарелки, общались с инопланетянами или даже попадали в плен на их космические корабли, скорее всего, не врут — так утверждают основатель российского частного Центра изучения фаз сна и сотрудничающие с ним исследователи. 

Возможно, такие свидетельства — результат пережитого опыта, правда, случившегося во сне. Ночные видения были настолько реальны, что, проснувшись, «похищенные инопланетянами» люди нисколько не сомневались: все произошло на самом деле. Авторы работы проанализировали несколько десятков рассказов людей, встречавшихся с пришельцами, и обратили внимание — все они описывают свое состояние, как похожее на сон. А значит, истории могли быть обычными, пусть и очень яркими сновидениями.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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