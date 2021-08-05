The Guardian: названы открытия ученых о COVID-19 во время пандемии

Сегодня, 14:14

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The Guardian: названы открытия ученых о COVID-19 во время пандемии

С начала пандемии ученые исследовали множество аспектов COVID-19. Что за последние месяцы изменилось в видении научного мира пишет издание The Guardian.

Сегодня подтверждена версия о том, что крошечные вирусосодержащие частицы в воздухе являются главным способом распространения COVID-19. Аэрозоли, образующиеся во время разговора зараженного человека, представляют собой угрозу для окружающих, особенно в закрытых пространствах, где нет вентиляции. Поэтому маски являются самой эффективной защитой от коронавируса.

Ученые определили, что COVID-19 – не только респираторный недуг, но и угроза всем системам организма человека. Коронавирус влияет не только на легкие, но и на остальные органы. Медики выделяют следующие проблемы: образование тромбов, воспаление головного мозга, делирию, инсульт, сердечные аномалии, поражения печени и почек.

Последствия коронавируса сохраняются на протяжении многих месяцев после заражения. Этому состоянию присвоен диагноз «длительный COVID». В научном исследовании этого явления, оказалось, что у «длинного Covid» более 200 симптомов. Также замечено, что женщины страдают от этого феномена чаще, чем мужчины.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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