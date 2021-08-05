Ученый-биотехнолог Юрий Дейгин о происхождении COVID-19: военные эксперименты и гражданские исследования

Вчера, 23:04

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Ученый-биотехнолог Юрий Дейгин о происхождении COVID-19: военные эксперименты и гражданские исследования
Ученый-биотехнолог Юрий Дейгин

Российский биотехнолог Юрий Дейгин озвучил свою версию происхождения коронавируса COVID-19. Специалист указал, что поведенческие тенденции вируса говорят о том, что он был создан искусственно — и вероятнее всего, в китайских лабораториях, передает «Царьград».

Ученый-биотехнолог Юрий Дейгин в эфире программы «Вакцина правды» сообщил, что придерживается теории искусственного происхождения вируса – эксперт отметил, что шансы достоверности такой версии составляют 90%. Ученый указал, что причинами создания такого биооружия массового поражения могут быть 2 фактора: военные эксперименты и гражданские исследования. 

«В первом случае создание вируса в секретных лабораториях подразумевает его массовое применение как биологическое оружие. В частности, против стран третьего мира — сейчас мы наглядно видим, насколько сильно вирус внедрился в такие страны. Также не исключено, что такое оружие является контрмерой против какой-то атаки — например, против биотерроризма», - прокомментировал биотехнолог. 

Касательно второй версии о гражданских исследований, Юрий Дейгин отметил, что ковид мог быть создан с благородной целью — например, выявить, какие именно мутации в вирусе делают его опасным для человека. 

«В таком случае коронавирус мог быть создан как двигатель медицинской науки — ведь человечество создало очень эффективные вакцины, которые потенциально могут быть применены и против других инфекций. Но данная версия, как по мне, проигрывает теории о биологическом оружии», - добавил эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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