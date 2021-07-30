Bloomberg: для борьбы со штаммом «дельта» потребуются новые вакцины

Сегодня, 10:49

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Bloomberg: для борьбы со штаммом «дельта» потребуются новые вакцины

Агентство Bloomberg сообщает, что в скором времени потребуются вакцины, способные бороться с высокоинтенсивным дельта-штаммом. Такой вывод сделала группа британских ученых, которая занимается исследованием прививочной кампании против коронавируса. Ученые провели исследование с участием 98 тысяч человек.

Специалисты считают, что из-за «дельты» эффективность существующих вакцин снизилась в среднем до 49% по сравнению с 64% месяцем раньше. Уровень защиты от развития симптомов коронавируса в предыдущем месяце достигал 83%, а сейчас составляет 59%.

Ученые подчеркивают, что создание вакцин против «дельты» может быть необходимым, так как штамм так сильно мутировал, что антитела, которые вырабатываются после вакцинации имеющимися препаратами, против него малоэффективны.

Исследователи не исключают, что третья волна коронавируса в Великобритании была вызвана дельта-штаммом как среди непривитых людей в возрасте от 12 до 24 лет, так и среди вакцинированных британцев, пишет rbc.ru.

Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований заявил, что дельта-штамм способен инфицировать людей даже после прививки вакцинами Covaxin и Covishield.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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