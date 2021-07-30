Замедление вращения Земли связали с появлением кислорода в атмосфере

Ученые из Мичиганского университета в США по итогам своего исследования заявили, что знают, почему в земной атмосфере появился кислород. Результатами своей работы они поделились на страницах Nature Geoscience.

Вероятно, кислород появился из-за замедления вращения Земли. Ученые отметили, что 1,4 миллиарда лет на Земле в сутках на нашей планете было 18 часов. А 70 миллионов лет назад они уже были почти такими же, как и сейчас, и состояли из 23,5 часа. С каждым новым столетием сутки становились больше на 1,8 миллисекунды.

Длинные дни оказали влияние на микробных матов - аналогов цианобактерий, вызвавших на планете кислородную катастрофу. Специалисты нашли их в озере Гурон, проанализировали и сделали ряд открытий. В частности, что цианобактерии начали получать больше солнечного цвета, следовательно, и кислорода вырабатывать тоже больше. Но произошло это событие только после того, как планета замедлила свое вращение.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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