Вирусолог Чумаков считает наиболее правдоподобной версию об искусственном происхождении COVID-19

Сегодня, 08:09

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Вирусолог Чумаков считает наиболее правдоподобной версию об искусственном происхождении COVID-19
Вирусолог Константин Чумаков

В соответствии с компетентным утверждением руководителя Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети Константина Чумакова в разговоре с представителем российской радиостанции «Эхо Москвы», утечка коронавирусной инфекции Covid-19 из испытательной лаборатории, с большой долей вероятности, произошла в результате человеческой халатности и безответственности. 

«Подобная утечка лабораторных вирусов, вне всякого сомнения, могла произойти естественным способом. Однако, чтобы такое случилось, для этого необходимо, чтобы в этом месте случилось довольно большое количество маловероятных событий. По всей вероятности, такая ситуация не представляет собой человеческое преступление. Во многих лабораториях на земном шаре, также, как и в этом институте в Ухане, исследователи проводят эксперименты с опасными вирусами, осуществляют множество различных генетических манипуляций, что является вполне нормальным в части научного исследования. Но в Ухане ученые делали это в условиях, которые не обеспечили безопасность, и вирус ускользнул и вырвался наружу. И здесь вопрос состоит в том, что просто головотяпство произошло», — сказал он. 

По словам Чумакова, то, что произошло, те исследования, которые там проводились, это то, что ученые должны делать, это «вполне легитимный способ изучать вирусы и готовиться к пандемии». Чумаков также отметил, что научно определить природу коронавируса невозможно, однако ясность могут внести только данные разведывательных спецслужб.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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