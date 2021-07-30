Вакцина от коронавируса COVID-19 не может менять ДНК человека

30-07-2021, 20:19

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Вакцина от коронавируса COVID-19 не может менять ДНК человека

Группа биологов из Австралии, Испании, Великобритании и Франции провела исследования, благодаря которым выяснилось, что фрагменты коронавируса, которые используются в вакцинах, никак не влияют на изменения в ДНК человека. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее ученые заявляли, что SARS-CoV-2 способен встраиваться в ДНК человека, как и такие вирусы, как гепатит В или ВИЧ. Однако сообщество биологов из разных стран опровергли данную гипотезу.

Для доказательства своей теории они провели лабораторное исследование на человеческих клетках линии HEK293T, которые инфицированы коронавирусом. Дабы изучить последовательность ДНР пораженных клеток, специалисты воспользовались технологией глубокого долгосрочного секвенирования Oxford Nanopore Technologies. Результат показал, что никаких изменений в ДНК не происходит.

«Мы ознакомились с гипотезой о том, что человеческие клетки превращают РНК коронавируса в ДНК, приводя к необратимым мутациям. Проведя секвенирование, мы не нашли доказательств данного предположения», - подчеркнул автор исследования, профессор Джефф Фолкнер.

По мнению биологов, ранее озвученная концепция используется для разжигания паники и неуверенности в отношении вакцинации от коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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