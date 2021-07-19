Исследование связывает иммунный ответ вакцины от коронавируса с возрастом

Специалисты определили взаимосвязь количества антител против коронавируса с возрастом человека. Ученые Орегонского университета здравоохранения и науки выявили, чем старше организм, тем меньше он имеет способности вырабатывать достаточное количество антител против COVID-19, передает «Научная Россия».

После проведенного масштабного исследования о степени выработки антител в организме человека, эксперты Орегонского университета здравоохранения и науки установили прямую взаимосвязь между возрастом человека и количеством антител, которые вырабатываются в его организме.

«Пожилые люди утрачивают способность вырабатывать достаточное количество антител, которые являются ключевым фактором в защите от инфекции SARS-CoV-2. Также возрастные пациенты более восприимчивы к новы штаммам вируса, даже если они прошли полный цикл вакцинации», - прокомментировал доцент кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии Медицинской школы Орегонского университета Фикаду Тафессе.

Эксперт напомнил о важности приоритетного вакцинирования именно возрастного населения, поскольку только иммунизация позволяет защитить пожилых граждан от тяжелого течения ковида и потенциального летального исхода.

«Чем больше людей вакцинированы, тем меньше циркулирует вирус. Вакцинация действительно сокращает распространение вируса и новых и потенциально более трансмиссивных вариантов, особенно для пожилых людей, которые особо уязвимы перед вирусом. Вакцина по-прежнему вызывает сильные иммунные реакции по сравнению с естественной инфекцией у большинства пожилых людей, даже если они ниже, чем у их более молодых коллег», - резюмировал Тафессе.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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