Дельта плюс лямбда. Откуда берутся новые опасные штаммы COVID-19

Сегодня, 11:39

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Дельта плюс лямбда. Откуда берутся новые опасные штаммы COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, остается одной из главных проблем человечества на данный момент.

После спада второй волны многие уже поверили в то, что пандемию удалось остановить, пришла третья волна, которая возникла из-за новых штаммов, передает РИА Новости.

Штамм «дельта» оказался наиболее заразным среди существовавших до этого. Но и другие штаммы продолжают мутировать, поэтому риск возникновения еще более опасных вариантов коронавируса не пропал.

У SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, генетический аппарат представлен в виде РНК — длинной молекулы из четырех нуклеотидов. В ней закодирована информация о белках и выживаемости возбудителя. Мутация коронавируса происходит, когда он, проникнув в клетку носителя, начинает удваивать свою РНК, чтобы размножаться. И в момент удвоения РНК могут происходить ошибки, в результате которых возникают мутации. Некоторые мутации закрепляются, после чего можно говорить об образовании нового штамма.

Ученым важно  знать какие штаммы распространяются, чтобы понимать, как эпидемия будет развиваться далее и как бороться с ней.

К тому же, информация о штаммах необходима для создания эффективных вакцин.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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