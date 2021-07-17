Ученые из Китая обосновали природное происхождение коронавируса

«Мой ребенок стал участником экспериментальной вакцины»: В Тольятти мальчика заразили полиомиелитом
После экспериментальной вакцины ребенок из Тольятти заразился полиомиелитом. Скоро уже три года, как Следком России...Подробнее
Журнал Science China Life Sciences опубликовал статью о происхождении SARS-CoV-2. Ученые умы ведущих китайских университетов, которые специализируются в области биологии, исследованиях на животных и генетики, включая Пекинский университет, Университет Сунь Ятсена, Университет Фудань, Столичный медицинский университет и исследователей из Китайской академии наук, выступили с выводами о природном, а не рукотворном возникновении COVID-19, которые основаны на классической теории эволюции.
Один из соавторов - британский ученый Элис К. Хьюз, который сейчас работает в группе ландшафтной экологии Центра комплексного сохранения тропического ботанического сада Сишуанбаньна Китайской академии наук.
У Чун-И, автор из Государственной ключевой лаборатории биоконтроля Школы естественных наук Университета Сунь Ят-сена, рассказывает, что по сравнению с вирусом SARS-CoV 2003 года коронавирус SARS-CoV-2 чрезвычайно высоко адаптирован к человеку.
Современная теория эволюции основана на мнении, что виды в естественной среде развиваются без каких-либо конкретных целей. То есть если представить природу в образе часовщика, то она была бы слепым часовщиком.
Согласно информации, изложенной в статье, идеально адаптированный вид не может быть создан сразу. В течение длительного периода времени он будет претерпевать огромное количество мутаций. Эволюция всегда растягивается на длительный эволюционный период и на большую географическую область.
«Новый коронавирус как «идеальный» может быть продуктом только естественной эволюции. Так как, даже гениальные ученые не могут «создать» идеальный человеческий вирус», – подчеркнул автор статьи информационному агентству Синьхуа.
В ходе исследований авторы статьи пришли к заключению, что до вспышки COVID-19 вирусы были подвергнуты повторным взаимным инфекциям как у диких животных, так и у людей. Но при этом в течение длительного времени в вирусах накапливались мутации, которые смогли адаптироваться к человеку.
По словам У Чун-И, в процессе попадания в человека вирус неоднократно уничтожался и оставлял «след», пока не превратился в нынешнее состояние: чрезвычайно высоко приспособленный для распространения среди человеческой популяции.
Некоторые существующие исследования подтверждают подобную точку зрения, отмечает Global News.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
После экспериментальной вакцины ребенок из Тольятти заразился полиомиелитом. Скоро уже три года, как Следком России...Подробнее
О том, избавляет ли вакцинация от «носительства» коронавируса, спорят до сих пор. Об этом рассказала главный внештатный...Подробнее
Российский ученый-академик РАН Виталий Зверев сообщил об идентичности иммунитета переболевших граждан и того, который...Подробнее
Вакцинация в России от ударных темпов далека, невзирая на то, что многие регионы для отдельных категорий работников...Подробнее
В РФ власти, врачи и ученые призывают россиян не тянуть и как можно скорее привиться от коронавируса. В стране доступны...Подробнее
Коварный коронавирус готовит для зараженных весьма неожиданные и неприятные последствия. Уральский терапевт Иван...Подробнее
Российский специалист-фармаколог Андрей Кондрахин предоставил полный список существующих противопоказаний для...Подробнее
В российских фильмах последних лет уделяют большое внимание людям с сильным характером, оказавшимся в непростых...Подробнее
Компьютерное моделирование, проведенного учеными из Австралии, показало, что коронавирус хорошо адаптирован для...Подробнее
Социальные сети, тот же Facebook, пропуская публикации, в которых содержится дезинформация о вакцинах от коронавируса,...Подробнее
Комментировать