Ученые из Китая обосновали природное происхождение коронавируса

Вчера, 22:49

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Ученые из Китая обосновали природное происхождение коронавируса

Журнал Science China Life Sciences опубликовал статью о происхождении SARS-CoV-2. Ученые умы ведущих китайских университетов, которые специализируются в области биологии, исследованиях на животных и генетики, включая Пекинский университет, Университет Сунь Ятсена, Университет Фудань, Столичный медицинский университет и исследователей из Китайской академии наук, выступили с выводами о природном, а не рукотворном возникновении COVID-19, которые основаны на классической теории эволюции. 

Один из соавторов - британский ученый Элис К. Хьюз, который сейчас работает в группе ландшафтной экологии Центра комплексного сохранения тропического ботанического сада Сишуанбаньна Китайской академии наук.

У Чун-И, автор из Государственной ключевой лаборатории биоконтроля Школы естественных наук Университета Сунь Ят-сена, рассказывает, что по сравнению с вирусом SARS-CoV 2003 года коронавирус SARS-CoV-2 чрезвычайно высоко адаптирован к человеку.

Современная теория эволюции основана на мнении, что виды в естественной среде развиваются без каких-либо конкретных целей. То есть если представить природу в образе часовщика, то она была бы слепым часовщиком.

Согласно информации, изложенной в статье, идеально адаптированный вид не может быть создан сразу. В течение длительного периода времени он будет претерпевать огромное количество мутаций. Эволюция всегда растягивается на длительный эволюционный период и на большую географическую область.

«Новый коронавирус как «идеальный» может быть продуктом только естественной эволюции. Так как, даже гениальные ученые не могут «создать» идеальный человеческий вирус», – подчеркнул автор статьи информационному агентству Синьхуа.

В ходе исследований авторы статьи пришли к заключению, что до вспышки COVID-19 вирусы были подвергнуты повторным взаимным инфекциям как у диких животных, так и у людей. Но при этом в течение длительного времени в вирусах накапливались мутации, которые смогли адаптироваться к человеку.

По словам У Чун-И, в процессе попадания в человека вирус неоднократно уничтожался и оставлял «след», пока не превратился в нынешнее состояние: чрезвычайно высоко приспособленный для распространения среди человеческой популяции.

Некоторые существующие исследования подтверждают подобную точку зрения, отмечает Global News.


Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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