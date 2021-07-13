Американские ученые обнаружили «суперантитело» против коронавируса

Группа исследователей под руководством представляющего Центр исследования рака в Сиэтле биохимика Тайлера Старра выявила антитело, которое способно вести борьбу не только с различными вариантами SARS-CoV-2, но даже с другими коронавирусами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию ученых в журнале Nature.

В ходе работы исследователями были изучены 12 антител, выделенных у инфицированных SARS-CoV-2 либо SARS-CoV пациентов. Им свойственно прикрепляться к фрагменту вирусного белка, который, как известно, способен связываться с рецепторами на клетках человека. Его принято называть рецептор-связывающим доменом.

Исследователями был составлен перечень тысяч мутаций в доменах различных вариантов вируса SARS-CoV-2 и некоторых инфекций, принадлежащих к группе сарбековирусов.

В ходе работы и эксперимента с хомяками оказалось, что одно из антител - S2H97 - умеет прикрепляться к доменам всех подобных вирусов, а также нейтрализовать их в живых клетках.

По мнению авторов исследования, сведения о суперантителе может иметь ключевое значение для науки, поскольку патоген, невзирая на наличие вакцин, продолжает мутировать. Пока неизвестно, способно ли S2H97 защитить от новых штаммов, но оно может помочь человечеству лучше подготовиться для борьбы с ними.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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