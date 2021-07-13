Австралийские ученые: коронавирус «адаптировался к человеку»

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Компьютерное моделирование, проведенного учеными из Австралии, показало, что коронавирус хорошо адаптирован для заражения человека. Результаты этой научной работы появились в издании Nature Scientific Reports.
Исследователям не удалось выяснить происхождение опасного патогена, но зато они узнали, что он приспособлен под заражение клеток человека, а не летучей мыши.
Ученые пытались узнать, какие промежуточные животные-переносчики сыграли ключевую роль в передаче вируса от летучих мышей человеку. Таким образом специалисты хотели оценить степень риска, связанного с восприимчивостью животными - кошками, собаками, коровами, лошадями, свиньями, овцами.
Сотрудники Университета Флиндерса и Университета Ла Троба построили для геномов 12 видов животных компьютерные модели, которые впоследствии были использованы при расчете силы связывания белка-шипа SARS-CoV-2 с рецептором ACE2 каждого вида.
Ученые были крайне удивлены результатами исследования, так как они узнали, что вирус с ACE2 на клетках человека связывается сильнее, чем с любым из упомянутых животных, в том числе с летучими мышами. Профессор Дэвид Винклер из Университета Ла Троб подчеркнул: «Люди показали самое сильное спайковое связывание, что согласуется с высокой восприимчивостью к вирусу». Он удивлен тому, что животное было первоначальным источником инфекции у людей, пишет topdaynews.ru
Как отметил ученый, способность вируса связываться с белком ACE2 летучей мыши по сравнению с его умением присоединяться к человеческим клеткам была низкой. А это свидетельствует о том, что вирус не передается от летучих мышей человеку. То есть, патоген мог проникнуть через промежуточных хозяев, которых ученым еще предстоит установить.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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