Ученые: коронавирус может месяц «жить» на поверхностях в доме

Американские ученые сделали неожиданное открытие. Оказывается, частицы коронавируса в доме заболевших могут оставаться жизнеспособными даже спустя месяц после их выздоровления.

Исследование было проведено учеными Техасского университета в Остине, пишет «Росбалт» со ссылкой на публикацию в журнале Science of the Total Environment. Они изучили 24 образца c поверхностей в домах, где проживали люди, у которых два месяца назад был выявлен коронавирус. Выяснилось, что больше всего генетического материала патогена присутствовало на коврах и на кондиционерах.

Впрочем, по концентрации вирусной РНК ученые не смогли оценить, насколько заразен в данном случае вирус.

Отмечается, что ковры, где обнаружилась самая высокую концентрацию вирусной РНК, очищались пылесосом, тогда как фильтры кондиционеров не чистили.

Ранее ученые заявляли, что коронавирусные частицы в жилых квартирах могут находиться на бытовых поверхностях 3-24 часа, в отдельных случаях - до 28 суток.





Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700