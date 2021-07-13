Ученые: коронавирус может месяц «жить» на поверхностях в доме

Связан ли подъем заболеваемости с вакцинацией от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала еще в январе нынешнего года. На заре прививочной кампании настрой...Подробнее
Американские ученые сделали неожиданное открытие. Оказывается, частицы коронавируса в доме заболевших могут оставаться жизнеспособными даже спустя месяц после их выздоровления.
Исследование было проведено учеными Техасского университета в Остине, пишет «Росбалт» со ссылкой на публикацию в журнале Science of the Total Environment. Они изучили 24 образца c поверхностей в домах, где проживали люди, у которых два месяца назад был выявлен коронавирус. Выяснилось, что больше всего генетического материала патогена присутствовало на коврах и на кондиционерах.
Впрочем, по концентрации вирусной РНК ученые не смогли оценить, насколько заразен в данном случае вирус.
Отмечается, что ковры, где обнаружилась самая высокую концентрацию вирусной РНК, очищались пылесосом, тогда как фильтры кондиционеров не чистили.
Ранее ученые заявляли, что коронавирусные частицы в жилых квартирах могут находиться на бытовых поверхностях 3-24 часа, в отдельных случаях - до 28 суток.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала еще в январе нынешнего года. На заре прививочной кампании настрой...Подробнее
Микробиолог и вирусолог, КБН Надежда Жолобак поделилась своим мнением об определенных особенных моментах прививочной...Подробнее
Сегодня о пандемии, о вирусе и вакцинации ведутся жаркие споры. Каждый день появляется все новая информация о вакцинах...Подробнее
Стало известно, что некоторые жители Ростовской области инфицируются COVID-19 уже после того, как прошли полный цикл...Подробнее
Эпидемиолог рассказал о причинах заражения коронавирусом после вакцинации. Врачи, призывая к вакцинации, утверждали,...Подробнее
Руководители компаний розничной торговли не успевают вакцинировать 60% сотрудников первым компонентом или...Подробнее
Профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Кентербери Ричард Саква заявил о том, что...Подробнее
Все имеющиеся проблемы и недостатки Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки на современном этапе их развития...Подробнее
Врач-вирусолог Евгений Тимаков объяснил, кто может получить временный медотвод от вакцинации против коронавирусной...Подробнее
Медики предупредили: вакцинация от коронавируса может помешать тем, кто запланировал прививку от гриппа. Не успела еще...Подробнее
Комментировать