Доктор Евдокименко: COVID-19 запущен вместо войны

Сегодня, 07:39

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Доктор Евдокименко: COVID-19 запущен вместо войны

Невролог и ревматолог, доктор Павел Евдокименко рассказал об искусственном происхождении коронавируса, вызывающего COVID-19, и заявил, кто стоит за происходящим.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире радио «Говорит Москва» рассказал о том, доказать или опровергнуть искусственное происхождение коронавируса невозможно.

Евдокимов же уверен, что никаких сомнений в искусственном происхождении коронавируса нет. Он подчеркнул, что изначально многое от общественности скрывалось, и ученые старались не говорить о том, что коронавирус создан искусственно и выпущен специально.

Происходящее он назвал «пландемия» и добавил, что все это было задумано небольшой группой людей. Чтобы узнать больше, эксперт рекомендовал изучить публикации, которые выдают поисковики по запросу «Клаус ШвабCOVID-2019 — великая перезагрузка».

По словам ученого, уже сейчас эти люди не особо скрываются, поэтому можно получить немало информации о том, для чего был выпущен коронавирус.

Эксперт отмечает, что вирус не задумывался как смертельный и выпускался, чтобы напугать людей. Сейчас, по его словам, умирать продолжают в основном от неправильного лечения, а не от влияния коронавируса. Он уверен, что COVID-19 менее смертелен, чем испанка, о которой очень много информации пропало из Сети.

«У меня сын писал книгу о Первой мировой войне. Естественно, мы собирали очень много информации об испанке. Когда сунулись с началом этой пандемии, вдруг выяснилось, что даже об этом очень многие статьи удалены или сокращены», - рассказал Евдокимов.

Он добавил, что Швабс и его окружение, возможно и Билл Гейтс, выпустив вирус, пытаются решить накопленные экономические противоречия.

 

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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