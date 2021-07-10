Ученый рассказал, когда получится выяснить происхождение коронавируса COVID-19

Для того, чтобы точно выяснить происхождение нового коронавируса, понадобится год или два. К такому мнению склоняется доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По его словам, в лучшем случае на выяснение нужны месяцы, но реально это сделать за год-два, но не за несколько дней, как считают многие.

«Дело в том, что событие, которое произошло, также, как и возникновение вируса атипичной пневмонии – очень редкое природное событие», - пояснил ученый в беседе с РИА Новости.

Что касается расследования по атипичной пневмонии 2002-2003 года, тогда у ученых получилось в оперативном порядке найти схожие на выделенные от человека природные штаммы от животных и даже отследить путь его попадания к человеку из дикой природы.

С нынешним коронавирусом немного сложнее. Для ученых остаются непонятными некоторые моменты.

«Для нынешнего коронавируса тоже был найден, по крайней мере, один четкий предшественник, у которого гомология больше 96%, но оставшиеся 4% - это и есть загадка. Над ней сейчас бьются и решают специалисты в самых разных странах», - пояснил Сергей Нетесов.

Говоря о коронавирусах в природе, не стоит зацикливаться только на летучих мышах. Их много у самых разных животных. Промежуточными хозяевами для тех, которые смогли перескочить на человека, в свое время были и енотовидные собаки, и коровы, и пальмовые циветты, и, вероятно, другие млекопитающие тоже.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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