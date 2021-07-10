Ученый рассказал, когда получится выяснить происхождение коронавируса COVID-19

В РФ 37% врачей сами не готовы прививаться и другим не рекомендуют
Хотя в настоящее время в России процесс вакцинирования населения от COVID-19 стал оживляться, однако это быстро не...Подробнее
Для того, чтобы точно выяснить происхождение нового коронавируса, понадобится год или два. К такому мнению склоняется доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
По его словам, в лучшем случае на выяснение нужны месяцы, но реально это сделать за год-два, но не за несколько дней, как считают многие.
«Дело в том, что событие, которое произошло, также, как и возникновение вируса атипичной пневмонии – очень редкое природное событие», - пояснил ученый в беседе с РИА Новости.
Что касается расследования по атипичной пневмонии 2002-2003 года, тогда у ученых получилось в оперативном порядке найти схожие на выделенные от человека природные штаммы от животных и даже отследить путь его попадания к человеку из дикой природы.
С нынешним коронавирусом немного сложнее. Для ученых остаются непонятными некоторые моменты.
«Для нынешнего коронавируса тоже был найден, по крайней мере, один четкий предшественник, у которого гомология больше 96%, но оставшиеся 4% - это и есть загадка. Над ней сейчас бьются и решают специалисты в самых разных странах», - пояснил Сергей Нетесов.
Говоря о коронавирусах в природе, не стоит зацикливаться только на летучих мышах. Их много у самых разных животных. Промежуточными хозяевами для тех, которые смогли перескочить на человека, в свое время были и енотовидные собаки, и коровы, и пальмовые циветты, и, вероятно, другие млекопитающие тоже.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Хотя в настоящее время в России процесс вакцинирования населения от COVID-19 стал оживляться, однако это быстро не...Подробнее
Главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников рассказал, когда в России будет вакцинировано все...Подробнее
80 лет прошло с тех пор, как в маленьком польском городке Едвабне, произошли жуткие события. Тогда случилось массовое...Подробнее
О том, какие ежедневные привычки помогают продлить жизнь, рассказали врачи изданию Daily Express. Эксперты выяснили,...Подробнее
Командование Черноморского флота приняло меры для защиты своих границ, поэтому на провокации будет дан пропорциональный...Подробнее
После прививки от коронавируса вакциной Pfizer у женщин возникает побочный эффект, о котором никто не знал. Это...Подробнее
Россия готова жестко реагировать на провокации Североатлантического альянса в Черном море, и это ясно дал понять...Подробнее
Как сообщила главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина, человек может получить временный медотвод по вакцинации...Подробнее
Обозреватели китайского издания Sohu сообщили, что правительственная армия президента Сирии Башара Асада стала...Подробнее
Бывший главный санитарный врач Москвы, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в ходе собственной пресс-конференции высказал...Подробнее
Комментировать