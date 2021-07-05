Американский биолог выдвинула новую теорию появления COVID-19

Сегодня, 10:54

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Американский биолог выдвинула новую теорию появления COVID-19

Биолог из США Даниэль Андерсон, которая ранее работала в Институте вирусологии в Ухане (Китай), настаивает на том, что у коронавируса - естественное происхождение, и он не создавался исследователями как биологическое оружие.

Андерсон не исключает, что вирус распространился из лаборатории. К примеру, COVID-19 мог перескочить на одного из ученых, который работал с вирусами у животных, а затем уже начал идти по своему пути в популяции. Однако ученая полностью отвергает мысль о том, что патоген создавался в лабораторных условиях.

Известно, что коронавирус есть в природе у летучих мышей. На каком-то этапе он нашел себе промежуточного хозяина и научился заражать людей, точно так и не установлено к сему моменту. Версий происхождения коронавируса много, в том числе немало конспирологических.

Даниэль Андерсон обратила внимание на то, что последовательность генома SARS-CoV-2 соответствует последовательностям коронавирусов, которые ранее уже существовали в природе.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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