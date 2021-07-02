Найдены молекулы, показывающие защищенность от коронавируса COVID-19 после вакцинации

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Создатели вакцины от коронавируса AstraZeneca выявили биомаркеры, при помощи которых можно спрогнозировать уровень защиты иммунитета после вакцинации. Об этом сообщает «Популярная механика».
Долгое время ученые пытались найти параметр, который бы надежно показывал уровень защиты от вируса. Наконец им это удалось. По их словам, это открытие может ускорить лицензирование новых препаратов от коронавируса.
О составах вакцин чаще всего судят по показателю в виде реакции на повышение уровня антител в крови против вируса. Такой метод применялся и к вакцинам от гриппа. Но надежных доказательств наличия маркеров эффективности для прививок от коронавируса до сих пор не было из-за маленького количества заразившихся привитых людей.
В своем исследовании ученые сравнили иммунные реакции после вакцинации более чем 1400 человек, которые сделали прививку и не инфицировались вирусом. Эксперты разработали модель для оценки уровней антител, которые соответствуют разным уровням защиты от коронавируса.
Согласно исследованиям, эффективность всех существующих вакцин составляет от 50% до 90%.
Исследование разработчиков препарата AstraZeneca подтверждает наличие связи между высокими уровнями нейтрализующих антител и защитой иммунной системы.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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