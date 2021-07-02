Найдены молекулы, показывающие защищенность от коронавируса COVID-19 после вакцинации

Вчера, 23:39

0

Image 16+
Найдены молекулы, показывающие защищенность от коронавируса COVID-19 после вакцинации

Создатели вакцины от коронавируса AstraZeneca выявили биомаркеры, при помощи которых можно спрогнозировать уровень защиты иммунитета после вакцинации. Об этом сообщает «Популярная механика».

Долгое время ученые пытались найти параметр, который бы надежно показывал уровень защиты от вируса. Наконец им это удалось. По их словам, это открытие может ускорить лицензирование новых препаратов от коронавируса.

О составах вакцин чаще всего судят по показателю в виде реакции на повышение уровня антител в крови против вируса. Такой метод применялся и к вакцинам от гриппа. Но надежных доказательств наличия маркеров эффективности для прививок от коронавируса до сих пор не было из-за маленького количества заразившихся привитых людей.

В своем исследовании ученые сравнили иммунные реакции после вакцинации более чем 1400 человек, которые сделали прививку и не инфицировались вирусом. Эксперты разработали модель для оценки уровней антител, которые соответствуют разным уровням защиты от коронавируса.

Согласно исследованиям, эффективность всех существующих вакцин составляет от 50% до 90%.

Исследование разработчиков препарата AstraZeneca подтверждает наличие связи между высокими уровнями нейтрализующих антител и защитой иммунной системы.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Найдены молекулы, показывающие защищенность от коронавируса COVID-19 после вакцинации

Вчера, 23:39

Вирусологи опубликовали новые данные о вариантах лечения коронавируса SARS-CoV-2

Вчера, 09:14

Ученый оценил вероятность природного происхождения коронавируса

2-07-2021, 23:19

Биоинформатик подсчитал вероятность природного происхождения коронавируса

2-07-2021, 10:24

Биолог Северинов объяснил четыре мутации COVID-19 за два года

1-07-2021, 06:49

Ученые рассказали, удастся ли России победить пандемию без принудительной вакцинации

26-06-2021, 16:19

Ученые обнаружили белок Pgp, который отвечает за болезни Альцгеймера и Паркинсона

18-06-2021, 12:29

Эксперт ООН: утечка коронавируса произошла из лаборатории в США

16-06-2021, 15:34

В США заявили о найденном доказательстве искусственного происхождения COVID-19

7-06-2021, 17:24

В США в дикую природу выпустили генетически модифицированных комаров

4-06-2021, 20:09

Nature: Уровень кислорода в водоемах в мире снижается быстрее, чем в океанах

3-06-2021, 15:24

В США разработали микросхему TSMC для внедрения в организм иглой

19-05-2021, 07:54

Астролог: для Украины положение планет складывается крайне неблагоприятно

14-05-2021, 14:04

Человечеству предрекли климатическую катастрофу из-за Китая

13-05-2021, 20:34

Ученые создали новый способ пастеризации молока, сохраняющий его полезность

20-04-2021, 17:04

Вертолет Ingenuity от NASA успешно совершил первый испытательный полет на Марсе

20-04-2021, 14:49

Ученые прогнозируют снижение уровня кислорода в Мировом океане

19-04-2021, 15:04

Российские ученые нашли способ спасти Землю от столкновения с Апофисом

16-04-2021, 18:44

Ученые: «Ледник Судного дня» в Антарктиде начал стремительно таять

13-04-2021, 22:59

Космический заговор: является ли планета Земля плоской

11-04-2021, 23:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Российские истребители вынудили ВМС НАТО прервать учения «Sea Breeze-2021» в Черном море

Российские истребители вынудили ВМС НАТО прервать учения «Sea Breeze-2021» в Черном море

4-07-2021, 10:44

0

Российские истребители вынудили силы ВМС НАТО прервать учения «Sea Breeze 2021» на Черном море. Акваторию Черного моря...

Подробнее
Вирусолог Проценко объяснил, чем опасно повторное заражение COVID-19 и как его выявить

Вирусолог Проценко объяснил, чем опасно повторное заражение COVID-19 и как его выявить

4-07-2021, 17:44

0

Российский вирусолог Денис Проценко сообщил о серьезной опасности повторного заражения коронавирусом. Врач отметил, что...

Подробнее
Врач из Южно-Сахалинска Егорова ответила антипрививочникам о последствиях вакцинации

Врач из Южно-Сахалинска Егорова ответила антипрививочникам о последствиях вакцинации

4-07-2021, 20:54

0

Российский врач-терапевт Татьяна Егорова опровергла версию антипрививочников о том, что после вакцинации от...

Подробнее
После инцидентов с кораблями Defender и Evertsen ВКС России сымитировали массированный налет в Черном море

После инцидентов с кораблями Defender и Evertsen ВКС России сымитировали массированный налет в Черном море

4-07-2021, 12:34

0

Аналитики портала «Avia.pro» сообщили о противомерах России, которые были предприняты после инцидента с британским...

Подробнее
Российские бомбардировщики и флот заставили корабли НАТО покинуть Черное море

Российские бомбардировщики и флот заставили корабли НАТО покинуть Черное море

3-07-2021, 07:44

0

Авиация РФ перешла к жестким мерам в отношении сил НАТО, задействованных в учениях Sea Breeze 2021. Информационный...

Подробнее
Петербургские врачи рассказали, кому не оформляют медотовод для вакцинации от COVID-19

Петербургские врачи рассказали, кому не оформляют медотовод для вакцинации от COVID-19

4-07-2021, 10:44

0

Петербургские врачи отказывают в оформлении медотводов для вакцинации от коронавируса горожанам, у которых имеются...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Коронавирус COVID-19 становится причиной грибковых инфекций у тяжелобольных пациентов

Коронавирус COVID-19 становится причиной грибковых инфекций у тяжелобольных пациентов

3-07-2021, 19:44

0

Специалисты выявили прямую причинно-следственную связь между инфицированием коронавирусом и появлением грибковых...

Подробнее
Доктор Мясников развенчал популярный миф о вакцинации от коронавируса

Доктор Мясников развенчал популярный миф о вакцинации от коронавируса

4-07-2021, 09:49

0

Знаменитый российский врач и ведущий программы на канале Россия-1 Александр Мясников развенчал один из самых...

Подробнее
Proletaren: НАТО превращается в агрессивного игрока и разжигает войну против РФ

Proletaren: НАТО превращается в агрессивного игрока и разжигает войну против РФ

3-07-2021, 13:19

0

НАТО идет преднамеренно на провокации в отношении России, накаляя геополитическую ситуацию на мировой арене. Шведское...

Подробнее
Военные эксперты рассказали, как «нищие» ВМС США скатываются в хаос

Военные эксперты рассказали, как «нищие» ВМС США скатываются в хаос

4-07-2021, 06:24

0

Военные аналитики считают, что ВМС США находятся в состоянии хаоса, в частности, из-за низкого уровня финансирования....

Подробнее