Вирусологи опубликовали новые данные о вариантах лечения коронавируса SARS-CoV-2

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Вирусологи Юнджон Ким и Кен-Ок Чанг из канзасского колледжа ветеринарной медицины в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences рассказали о том, что им удалось разработать препарат эффективный против SARS-CoV-2.
Исследователи провели опыты на животных, и оказалось, что после лечения дейтерированным ингибитором протеазы значительно увеличилась выживаемость, и было отмечено снижение вирусной нагрузки на легкие.
Ингибиторы протеаз блокируют репликацию вируса путем избирательного связывания вирусных протеаз и воспрепятствования активации белков, необходимые SARS-CoV-2 для производства вирусных частиц.
«Нами разработан ингибитор протеазы GC376 для излечения фатальной коронавирусной инфекции у семейства кошачьих, в данный момент находящегося на стадии коммерческой разработки в роли нового препарата для лечения ковида у животных», – сообщил доцент Юнджон Ким.
По словам ученых, они модифицировали GC376 путем использования способа под названием дейтерирование. Это позволило им протестировать его на эффективность против SARS-CoV-2.
Первые тесты прошли на мышах и они доказали эффективность дейтерированного GC376. Поэтому ученые намерены провести новые исследования, нацеленные на усовершенствование дейтерированного GC376, что, возможно, позволит создать лекарство для лечения коронавирусной инфекции.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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