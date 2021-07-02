Вирусологи опубликовали новые данные о вариантах лечения коронавируса SARS-CoV-2

Сегодня, 09:14

0

Image 16+
Вирусологи опубликовали новые данные о вариантах лечения коронавируса SARS-CoV-2

Вирусологи Юнджон Ким и Кен-Ок Чанг из канзасского колледжа ветеринарной медицины в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences рассказали о том, что им удалось разработать препарат эффективный против SARS-CoV-2.

Исследователи провели опыты на животных, и оказалось, что после лечения дейтерированным ингибитором протеазы значительно увеличилась выживаемость, и было отмечено снижение вирусной нагрузки на легкие.

Ингибиторы протеаз блокируют репликацию вируса путем избирательного связывания вирусных протеаз и воспрепятствования активации белков, необходимые SARS-CoV-2 для производства вирусных частиц.

«Нами разработан ингибитор протеазы GC376 для излечения фатальной коронавирусной инфекции у семейства кошачьих, в данный момент находящегося на стадии коммерческой разработки в роли нового препарата для лечения ковида у животных», – сообщил доцент Юнджон Ким.

По словам ученых, они модифицировали GC376 путем использования способа под названием дейтерирование. Это позволило им протестировать его на эффективность против SARS-CoV-2.

Первые тесты прошли на мышах и они  доказали эффективность дейтерированного GC376. Поэтому ученые намерены провести новые исследования, нацеленные на усовершенствование дейтерированного GC376, что, возможно, позволит создать лекарство для лечения коронавирусной инфекции.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Вирусологи опубликовали новые данные о вариантах лечения коронавируса SARS-CoV-2

Сегодня, 09:14

Ученый оценил вероятность природного происхождения коронавируса

2-07-2021, 23:19

Биоинформатик подсчитал вероятность природного происхождения коронавируса

2-07-2021, 10:24

Биолог Северинов объяснил четыре мутации COVID-19 за два года

1-07-2021, 06:49

Ученые рассказали, удастся ли России победить пандемию без принудительной вакцинации

26-06-2021, 16:19

Ученые обнаружили белок Pgp, который отвечает за болезни Альцгеймера и Паркинсона

18-06-2021, 12:29

Эксперт ООН: утечка коронавируса произошла из лаборатории в США

16-06-2021, 15:34

В США заявили о найденном доказательстве искусственного происхождения COVID-19

7-06-2021, 17:24

В США в дикую природу выпустили генетически модифицированных комаров

4-06-2021, 20:09

Nature: Уровень кислорода в водоемах в мире снижается быстрее, чем в океанах

3-06-2021, 15:24

В США разработали микросхему TSMC для внедрения в организм иглой

19-05-2021, 07:54

Астролог: для Украины положение планет складывается крайне неблагоприятно

14-05-2021, 14:04

Человечеству предрекли климатическую катастрофу из-за Китая

13-05-2021, 20:34

Ученые создали новый способ пастеризации молока, сохраняющий его полезность

20-04-2021, 17:04

Вертолет Ingenuity от NASA успешно совершил первый испытательный полет на Марсе

20-04-2021, 14:49

Ученые прогнозируют снижение уровня кислорода в Мировом океане

19-04-2021, 15:04

Российские ученые нашли способ спасти Землю от столкновения с Апофисом

16-04-2021, 18:44

Ученые: «Ледник Судного дня» в Антарктиде начал стремительно таять

13-04-2021, 22:59

Космический заговор: является ли планета Земля плоской

11-04-2021, 23:09

Новосибирская вакцина «ЭпиВакКорона» против коронавируса COVID-19 названа худшей в России

4-04-2021, 19:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Российские истребители вынудили ВМС НАТО прервать учения «Sea Breeze-2021» в Черном море

Российские истребители вынудили ВМС НАТО прервать учения «Sea Breeze-2021» в Черном море

Вчера, 10:44

0

Российские истребители вынудили силы ВМС НАТО прервать учения «Sea Breeze 2021» на Черном море. Акваторию Черного моря...

Подробнее
СМИ выяснили, почему все охотятся за вакциной «Ковивак»

СМИ выяснили, почему все охотятся за вакциной «Ковивак»

2-07-2021, 15:39

0

Российская вакцина «Ковивак», разработка центра имени М.П. Чумакова, становится дефицитной. Многие россияне...

Подробнее
Вирусолог Проценко объяснил, чем опасно повторное заражение COVID-19 и как его выявить

Вирусолог Проценко объяснил, чем опасно повторное заражение COVID-19 и как его выявить

Вчера, 17:44

0

Российский вирусолог Денис Проценко сообщил о серьезной опасности повторного заражения коронавирусом. Врач отметил, что...

Подробнее
Врач из Южно-Сахалинска Егорова ответила антипрививочникам о последствиях вакцинации

Врач из Южно-Сахалинска Егорова ответила антипрививочникам о последствиях вакцинации

Вчера, 20:54

0

Российский врач-терапевт Татьяна Егорова опровергла версию антипрививочников о том, что после вакцинации от...

Подробнее
После инцидентов с кораблями Defender и Evertsen ВКС России сымитировали массированный налет в Черном море

После инцидентов с кораблями Defender и Evertsen ВКС России сымитировали массированный налет в Черном море

Вчера, 12:34

0

Аналитики портала «Avia.pro» сообщили о противомерах России, которые были предприняты после инцидента с британским...

Подробнее
Российские бомбардировщики и флот заставили корабли НАТО покинуть Черное море

Российские бомбардировщики и флот заставили корабли НАТО покинуть Черное море

3-07-2021, 07:44

0

Авиация РФ перешла к жестким мерам в отношении сил НАТО, задействованных в учениях Sea Breeze 2021. Информационный...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Петербургские врачи рассказали, кому не оформляют медотовод для вакцинации от COVID-19

Петербургские врачи рассказали, кому не оформляют медотовод для вакцинации от COVID-19

Вчера, 10:44

0

Петербургские врачи отказывают в оформлении медотводов для вакцинации от коронавируса горожанам, у которых имеются...

Подробнее
Коронавирус COVID-19 становится причиной грибковых инфекций у тяжелобольных пациентов

Коронавирус COVID-19 становится причиной грибковых инфекций у тяжелобольных пациентов

3-07-2021, 19:44

0

Специалисты выявили прямую причинно-следственную связь между инфицированием коронавирусом и появлением грибковых...

Подробнее
Израильский врач Борис Бриль развенчал основные мифы о вакцинации от коронавируса

Израильский врач Борис Бриль развенчал основные мифы о вакцинации от коронавируса

2-07-2021, 17:09

0

В связи с вакцинацией от коронавируса в обществе стали распространяться всевозможные слухи, которые порождают разного...

Подробнее
Доктор Мясников развенчал популярный миф о вакцинации от коронавируса

Доктор Мясников развенчал популярный миф о вакцинации от коронавируса

Вчера, 09:49

0

Знаменитый российский врач и ведущий программы на канале Россия-1 Александр Мясников развенчал один из самых...

Подробнее