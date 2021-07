Вирусологи опубликовали новые данные о вариантах лечения коронавируса SARS-CoV-2

Вирусологи Юнджон Ким и Кен-Ок Чанг из канзасского колледжа ветеринарной медицины в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences рассказали о том, что им удалось разработать препарат эффективный против SARS-CoV-2.

Исследователи провели опыты на животных, и оказалось, что после лечения дейтерированным ингибитором протеазы значительно увеличилась выживаемость, и было отмечено снижение вирусной нагрузки на легкие.

Ингибиторы протеаз блокируют репликацию вируса путем избирательного связывания вирусных протеаз и воспрепятствования активации белков, необходимые SARS-CoV-2 для производства вирусных частиц.

«Нами разработан ингибитор протеазы GC376 для излечения фатальной коронавирусной инфекции у семейства кошачьих, в данный момент находящегося на стадии коммерческой разработки в роли нового препарата для лечения ковида у животных», – сообщил доцент Юнджон Ким.

По словам ученых, они модифицировали GC376 путем использования способа под названием дейтерирование. Это позволило им протестировать его на эффективность против SARS-CoV-2.

Первые тесты прошли на мышах и они доказали эффективность дейтерированного GC376. Поэтому ученые намерены провести новые исследования, нацеленные на усовершенствование дейтерированного GC376, что, возможно, позволит создать лекарство для лечения коронавирусной инфекции.

