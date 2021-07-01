Ученый оценил вероятность природного происхождения коронавируса

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Старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин оценил вероятность природного происхождения вируса, пандемию которого сейчас переживает мир. Об этом сообщает газета «Известия».
«Нижняя оценка вероятности того, что коронавирус имеет природное происхождение, без участия каких-либо лабораторий - 99,9%», - заявил Панчин.
Исследователь пояснил, что для заражения человека новым вирусом должен случится небезопасный контакт. Он может быть как между человеком и представителем мира животных, так и между человеком и пробиркой.
По данным Панчина, история знает несколько десятков лабораторных утечек - известных. Но ученый считает, что это число можно округлить - до сотни. И это уже может считаться верхней оценкой небезопасных контактов между учеными и пробирками.
Исследователь, изучая небезопасные контакты с животными, которые заканчивались для человека инфицированием, поднял статистику по вирусу бешенства. И выяснил, что только за последние 50 лет в Китае таковых насчитывается порядка 120 тысяч.
Таким образом, говорит ученый, вероятность природного происхождения вируса минимум в тысячу раз выше. И это с учетом того, что в расчетах была завышена вероятность лабораторной утечки.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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