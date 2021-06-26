Биоинформатик подсчитал вероятность природного происхождения коронавируса

Сегодня, 10:24

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Биоинформатик подсчитал вероятность природного происхождения коронавируса

Биоинформатик Александр Панчин высчитал вероятность естественного происхождения вируса COVID-19, опираясь на исследование динамики коронавируса за последние несколько месяцев. Аналитик определил, что вероятность природного происхождения коронавируса, без участия каких-либо лабораторий, составляет 99.9%, передает «Известия».

Старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича Александр Панчин высказался в пользу природного происхождения коронавируса. Эксперт опроверг версию о том, что вирус был выращен искусственным путем в какой-то секретной китайской лаборатории, и обосновал свою точку зрения с позиции теории вероятности. 

«Вероятность лабораторных утечек каких-либо патогенов за всю мировую историю предельно низкая, и исчисляется всего несколькими десятками случаев. Я для себя поставил нижнюю оценку вероятности для природного происхождения коронавируса без участия каких-либо лабораторий в 99,9%. Ведь для того, чтобы заразить человека новым вирусом, неизвестным ранее, нужно пройти очень небезопасный контакт либо между человеком и животным, либо человеком и пробиркой», - прокомментировал эксперт. 

Александр Панчин привел в пример бешенства, который распространяется посредством контакта человека с инфицированным животным. 

«Только за последние полвека в одном Китае таких случаев было более 120 тысяч. Получается, что вероятность природного происхождения любого вируса, — в том числе и ковида, — как минимум в одну тысячу раз больше», - добавил Панчин. 

Аналитик отметил, что в расчетах аналитиков ВОЗ, которые исследовали вероятность искусственного происхождения коронавируса, были значительно завышены вероятности лабораторной утечки — тогда как в природной среде существуют тысячи вирусов, которые могут потенциально быть заразными для человека.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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