Биолог Северинов объяснил четыре мутации COVID-19 за два года

Причины провала вакцинации в РФ: Мнение научного журналиста
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Специалист в области молекулярной биологии, доктор биологических наук, профессор Константин Северинов объяснил, почему коронавирус COVID-19 так быстро мутирует и насколько важны показатели антител в организме. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Мутации вируса гриппа появляются в мире каждые 5-10 лет, тогда как коронавирус всего за 2 года сформировал целых 4 разных варианта. Однако это лишь общая информация, известная непросвещенным людям. Как же на самом деле?
«Грипп выдает новые варианты каждый год. Потому и вакцина каждый год модифицируется. А коронавирус, наоборот, мутирует медленнее гриппа. Однако в условиях пандемии, когда он распространяется стремительно, происходит естественный отбор новых приспособленных и более заразных вариантов. Потому возникают альфы, беты и граммы. Это не заговор. Это естественный процесс», - объясняет Северинов.
Касательно антител, эксперт отметил, что они не так уж и важны. Вернее, не только они сигнализируют о том, защищен ли наш организм от инфекции или нет. Сегодня после вакцинации уровень антител повышается, а потом понижается. Но это не говорит об отсутствии иммунитета.
«Однако остается нерешенным вопрос длительности иммунитета к вирусу после вакцинации. Четких научных данных насчет этого пока нет», - подчеркнул профессор.
При этом он добавил, что антитела, выработанные после перенесенного заболевания, также не имеют определенного срока действия. Кроме того, зачастую их уровень гораздо ниже, чем после вакцинации.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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