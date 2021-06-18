Ученые рассказали, удастся ли России победить пандемию без принудительной вакцинации

В России многие регионы объявили о проведении обязательной для некоторых категорий населения вакцинации. Это вызвало массу недовольства в обществе - люди ропщут в силу разных причин, в том числе потому что не доверяют вакцинам. Ученые Фазоил Атауллаханов и Константин Чумаков считают, что виноваты в этом не только власти - научное сообщество не меньше. Прежде всего потому, что не считает нужным населению объяснить важность вакцинации. Причем добровольной или обязательной для некоторых категорий населения.

Между тем Советский Союз практиковал принудительную вакцинацию в 30-ые годы, когда свирепствовала малярия, и она дала свои положительные результаты.

«Вопрос о том, лечить или нет малярию принудительно, даже не стоял. Это делалось жесточайшим образом с помощью войск. Людей принудительно тащили в больницу, а при борьбе с комарами заливали токсичными веществами не только болота, но и пруды, и ручьи, из которых граждане пили воду», - рассказал профессор МГУ, директор Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазоил Атауллаханов.

Однако сейчас другое время, отмечает ученые, такие меры являются уже несовременными и неэтичными. Но тогда они были эффективными. Союзу, действовавшему грубо, удалось полностью избавиться от малярии. А вот Индии и Вьетнаму, к примеру, нет. Там до сих пор возникают очаги заболевания.

Фазоил Атауллаханов считает, что эта история может помочь людям принять решение о вакцинации, ведь выбор стоит между жизнью и смертью, пишет «Блокнот» .

Директор Центра глобальной вирусологической сети, адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона и советник ВОЗ Константин Чумаков, в свою очередь, говорит, что вакцинация - это сложная дилемма между правами человека и нуждами общества, и однозначного решения здесь нет и быть не может. Поэтому надо отталкиваться от того, что важнее: нужды общества или права человека.

«Ситуация, сложившаяся в России, не внушает доверия. Население не верит ни правительству, ни учёным, ни элите в целом», - признает ученый.

Карантин и ужесточение ограничений - меры краткосрочные, подчеркивает он. Поэтому на них особо рассчитывать не стоит.

«Выход только один: создать стадный иммунитет, призвать население вакцинироваться. А сейчас коек в больницах не хватает, поэтому власти делают то, что делают в любой стране: начинают что-то запрещать», - считает Чумаков.

По его мнению, принудительные меры малоэффективны, но именно предоставление большей свободы действий тем, кто привился, может принести эффект и стать стимулом для того, чтобы и другие прошли вакцинацию.

«В сущности, у людей имеется право добровольно умереть (в силу беспомощности нашей медицины). Вот поэтому неплохо бы принудить людей вакцинироваться, не жёстко, но сдвинуть это болото. Да, признаю, это нехорошо, но все же лучше, чем дать многим погибать и спокойно смотреть на то, как самоубийственно себя ведёт народ. Да, с этической точки зрения это плохо, но с медицинской - у нас нет выхода», - добавил Фазоил Атауллаханов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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