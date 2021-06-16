Ученые обнаружили белок Pgp, который отвечает за болезни Альцгеймера и Паркинсона

Ученые из Южного методистского университета США, похоже, нашли способ лечения болезней, связанных с нарушением функционирования нейронов, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона, которые характеризуются поражением центральной нервной системы. Как известно, течение болезни Паркинсона и Альцгеймера прогрессирующее.

Речь идет о том, что специалисты обнаружили, что токсические бляшки в головном мозге можно устранить благодаря молекулярному «насосу», очищающему нейроны.

Известно, что признаком развития деменции и различных нейродегенеративных болезней является скопление белков бета-амилоида и тау в головном мозге. Современные исследования нацелены на уничтожение токсических бляшек, которые могут нарушать работу нейронов и привести к их гибели.

Ученые выяснили, что белок Pgp играет роль природного средства, которое может избавить клетки мозга от дегенеративных процессов.

Этот белок действует по принципу своеобразного фильтра. Он поглощает накапливающиеся в мозге токсины, а затем выводит из организма. Исследователи рассчитывают узнать, каким образом можно искусственно завысить уровень Pgp и отсрочить развитие деменции.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700