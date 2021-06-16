Эксперт ООН: утечка коронавируса произошла из лаборатории в США

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Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин высказал мнение о том, что утечка SARS-CoV-2 произошла из лаборатории в США, в форте Детрик, центре американской программы биологического оружия. При этом он сослался на исследования, проведенные в США, которые показали, что коронавирус циркулировал в этой стране с лета 2019 года. Для исследования было обработано более 24 тысяч образцов крови, взятых у пациентов в 50 штатах до 18 марта 2020 года. Антитела к коронавирусу обнаружили в девяти образцах.
По мнению эксперта, вирус имеет лабораторное происхождение, так как у SARS-CoV-2 появился иной путь проникновения в клетку человека. То есть природное происхождение вируса Никулин исключил.
Эксперт отметил, что в американском журнале Nature есть статья, где подробно описано, как был создан такой вирус. Он также отметил, что в США обнаружили утечку и распространили инфекцию по всему миру. Никулин также высказал мнение о том, что у США был план как «скинуть» с себя вину. Как показало исследование, летом 2019 эпидемия одновременно началась во Франции, Италии, Швейцарии и США.
Никулин добавил, что распространение произошло аэрозольным способом — таким путем реализуется 99% биологического оружия.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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