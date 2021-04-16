Ученые создали новый способ пастеризации молока, сохраняющий его полезность

Российские ученые из Инжинирингового центра приборостроения, радио- и микроэлектроники Южного федерального университета (Таганрог) разработали новый способ пастеризации молока, который позволяет сохранить его полезность.

Подробно о своей разработке они рассказали на страницах издания «Научная Россия». Суть ее в применении для пастеризации микроволнового излучения, которое позволяет сохранить почти все полезные свойства молока.

Для пастеризации ученые предлагают использовать особые режимы, которые не разрушают ценные белки, но убивают бактерии. При традиционной ультрапастеризации полезные белки почти полностью разрушаются, ведь молоко нагревают до 130 градусов, поэтому оно становится менее полезным.

Глава Инжинирингового центра Южного федерального университета Андрей Ковалев отметил, что разработанный способ основан на скачках температуры.

«Мы вывели оптимальную формулу. Стерилизация происходит при температуре 65 градусов, а выдержка доходит до 30 минут. Если пастеризация осуществляется при 90 градусах, то выдержка составляет от семи до сорока секунд. При этом, температура повышается скачками, что позволяет уничтожить микробов, но сохранить вкус и пользу молока», - объяснил Ковалев.

Первый опытный аппарат для пастеризации молока по новому методу планируется собрать до конца текущего года.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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