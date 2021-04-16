Вертолет Ingenuity от NASA успешно совершил первый испытательный полет на Марсе

Вертолет Ingenuity успешно совершил первый испытательный полет на Марсе.

После долгих приготовлений американская компания NASA все же запустила беспилотный дрон-вертолёт Ingenuity в первый полет на Марсе.

Проблемы с программным обеспечением несколько отодвинули намеченный на 11 апреля запуск. Но 19 апреля примерно в 10:34 по Москве вертолет на 30-40 секунд поднялся в атмосферу Марса - это первый такой полет в отличительной от Земли атмосфере. Отмечается, что аппарат, вертикально поднявшись в автономном режиме над поверхностью планеты на высоту 3 метра, развернулся в сторону марсохода Perseverance. После чего Ingenuity успешно приземлился.

Кадры с первым вертолетом на Марсе NASA показало во время прямой трансляции.

«Наша команда воспринимает первый полет, как запуск ракеты: мы делаем все возможное, чтобы достичь успеха, но мы понимаем также, что, возможно, придется отложить и попробовать снова», - отметила руководитель проекта в Лаборатории реактивного движения Мими Аунг.

Напомним, вертолет Ingenuity прибыл на Красную планету 19 февраля на борту марсохода Perseverance.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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