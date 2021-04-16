Ученые прогнозируют снижение уровня кислорода в Мировом океане

Сегодня, 15:04

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Ученые прогнозируют снижение уровня кислорода в Мировом океане

Ученые Германии прогнозируют снижение концентрации кислорода в водах Мирового океана в течение столетий. Со слов экспертов, ситуацию не спасут даже попытки остановить потепление климата. Результаты работы немецких научных сотрудников были опубликованы в журнале Nature Communications 16 апреля.

Специалисты рассказали, что в океане наблюдается постоянное снижение уровня кислорода. Такое явление происходит последние десятилетия. Одной из причин потери кислорода является глобальное потепление. Со слов ученых, именно из-за него снижается растворимость газов в воде, в том числе и количество кислорода. Также наблюдается замедление циркуляции воды в океане.

Как правило, от потери кислорода страдают более глубокие слои. Эксперты отмечают, что это оказывает негативное влияние на глубоководные морские экосистемы. По этой причине специалисты призывают к максимально подробному исследованию глубоководной океанической среды обитания.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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