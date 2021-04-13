Российские ученые нашли способ спасти Землю от столкновения с Апофисом

Сегодня, 18:44

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Российские ученые нашли способ спасти Землю от столкновения с Апофисом

Учёные нашли способ спасти Землю от столкновения с Апофисом.

Как заявил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Александр Захаров, если приближение к Земле астероида Апофиса будет угрожать катастрофой, можно будет вмешаться и спасти нашу планету от столкновения. По принципу бильярда - стукнуть по нему другим телом и тем самым изменить траекторию полета. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захарова, ударным «бильярдным шаром» будет служить другое небесное тело, гораздо меньшего размера, поскольку его траекторию изменить намного легче.

В то же время ученый подчеркнул, что из-за зачастую некруглой формы астероида, обеспечить необходимую небесно-механическую задачу довольно трудно. Поэтому нужно внимательно отслеживать потенциально опасные небесные объекты и быть готовыми выбрать соответствующий метод защиты Земли.

На сегодняшний день орбита Апофиса не угрожает Земле, однако она может измениться под действием гравитации. По словам ученого, вероятность этого события очень мала.

Астероид Апофис диаметром в 325 метров открыли в 2004 году. Эксперты рассчитали, что вероятность столкновения этого небесного тела с Землей в 2029 году 2,7%. Позже расчёты пересмотрели и оказалось, что столкновение Земли с Апофисом не грозит ей еще лет сто.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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