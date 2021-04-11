Ученые: «Ледник Судного дня» в Антарктиде начал стремительно таять

Шведские ученые из Университета Гетенборга сообщили о стремительном таянии «Ледника Судного дня», расположенного в Антарктиде. К каким последствиям это может привести, пока не известно. Об этом сообщает «Экология регионов».

Так, шведские исследователи утверждают, что скорость таяния «Ледника Судного дня» просто катастрофическая и ужасающая. Для определения изменений ученые воспользовались беспилотной субмариной «Ран», благодаря которой была получена информация о ситуации с ледником. Далее методом просчетов эксперты составили прогнозы касательно будущего антарктической ледяной глыбы.

Результат показал, что под поверхностью «Ледника Судного дня» образовались небольшие каналы, по которым течет теплая и соленая вода. Позже выяснилось, что она попадает туда из залива Пайн-Айленд. Ранее ученые были убеждены в том, что вода оттуда не может попадать под ледник из-за блокировки местности хребтом. Однако теперь оказалось, что данная версия была ошибочной.

Соответственно, из-за того, что под ледником протекает теплая вода его таяние происходит крайне стремительно. Также ученые установили, что места крепления льда с морским дном уже были вымыты. Не исключено, что вскоре «Ледника Судного дня» и вовсе не станет. Это может привести к тому, что вверх по течению начнет двигаться огромная ледяная глыба. Каким образом эти изменения могут повлиять на климат нашей планеты, пока не известно.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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