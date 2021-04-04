Космический заговор: является ли планета Земля плоской

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Космический заговор: является ли планета Земля плоской

Космический заговор: является ли Земля плоской.

В наше время существует определенная группа людей, которая отрицает современную науку и настаивает на своей точке зрения касательно плоскости Земли. Об этом сообщает РБК Тренды.

Общество плоской Земли находит для своей теории все новые аргументы, причем, у истоков такого течения стоит развитие космонавтики. Эти люди категорически отвергают исследования ученых, а свою «правду» подкрепить доказательствами не могут. 

Если быть совсем точным, то Земля немного приплюснута с полюсов и имеет форму эллипсоида - это учили еще в школе. Приверженцы теории плоской Земли уверены, что планета представляет собой диск, у которого посередине находится Северный полюс, а по краям - Антарктида.

Основоположником Общества плоской Земли стал в 1956 году Сэмюэл Шелтон. Он не смог поверить в научно подкрепленные факты того, что Земля круглая, фотографии из космоса члены его группы посчитали поддельными.

После смерти основателя в 2001 году группой стал руководить Чарльз Джонсон. Сейчас в ней насчитывается 3500 членов.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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