Новосибирская вакцина «ЭпиВакКорона» против коронавируса COVID-19 названа худшей в России

Новосибирская вакцина «ЭпиВакКорона» против коронавируса COVID-19 названа худшей в РФ.

Российский медик назвал препарат от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданный в новосибирском центре «Вектор», худшей вакциной от инфекции среди уже изобретенных. Свою точку зрения эксперт объяснил тем, что «ЭпиВакКорона» почти не продуцирует антител к коронавирусу. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на своего инсайдера.

Как предположил источник, у тех, кто привьется этой вакциной, с огромной долей вероятности - 99% - не образуются нейтрализующих антител к S-белку.

Не согласна с мнением своего коллеги исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова, которая считает, что какие-либо выводы об эффективности препарата можно делать на основе третьей стадии испытаний, когда можно сравнить заболеваемость среди привитых вакциной и плацебо. Кроме того, эксперт уверена, что эффективность вакцины не равняется количеству выработанных антител.

«Если бы не было необходимости таких исследований, все бы только по антителам мерили, страны бы не заморачивались в исследованиях», — подчеркнула Завидова.

Третья фаза клинических испытаний препарата «ЭпиВакКорона» началась в ноябре 2020 года, а с марта вакциной проводят массовую вакцинацию.

По оценкам Роспотребнадзора, по результатам I и II фаз клинического тестирования этой вакцины - через 21 день после получения второй дозы - у всех участников исследования выработались антитела.