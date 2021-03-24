Ученые назвали самую частую причину смерти космонавтов

Вчера, 22:29

Ольга Громова

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Ученые назвали самую частую причину смерти космонавтов

Ученые из России проанализировали данные и медкарты более сотни побывавших на орбите умерших людей и пришли к выводу, что чаще всего причиной смерти космонавтов становятся сердечно-сосудистые заболевания. Об исследовании рассказало РИА Новости.

Отмечается, что период эксперимента был равен 60 годам - с 1 января 1960 года по 31 декабря 2018. В общей сложности были проанализированы данные 118 космонавтов - советских и российских. К концу периода умерли 37 человек.

Исследование показало, что сердечно-сосудистые заболевания были причиной смерти в 48,65 процентах случаев. Еще 27,03 процента из числа умерших космонавтов скончались в результате злокачественных опухолей.

Средний возраст умерших - 64,4 года.

Авторы проведенного исследования - сотрудники НИИ медицины труда имени Измерова, Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна и Института медико-биологических проблем РАН. Результаты своего исследования они намерены представить на апрельском симпозиуме «Человек в космосе», который должен состояться в столице России.

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