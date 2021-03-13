Ученые изыскали способ отучить комаров пить кровь

Международная группа ученых направит свои усилия на поиски участка генома малярийного комара который ответственен за привычку насекомого кусать человека. Об исследовании, которое проводят исследователи Политехнического института Вирджинии, Университета Джорджа Вашингтона, а также Университета ИТМО, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что главная цель, которую преследуют представители науки - отучить малярийных комаров кусать людей. Ученые считают, что этого можно быстро добиться, если скорректировать поведение насекомых непосредственно путем внесения изменений в геном.

Отметим, что в мире к сему моменту насчитывается более 400 видов малярийных комаров, однако только 30 из них способны перенести и передать инфекцию человека.

Недавно ученым удалось получить геном комара Anopheles gambiae. Также на текущий момент у американских исследователей есть сведения о геномах комаров Anopheles coluzzii и Anopheles arabiensis.