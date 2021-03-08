США предрекли «мрачное будущее», если Россия и Китай первыми покорят Луну

Сегодня, 18:34

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США предрекли «мрачное будущее», если Россия и Китай первыми покорят Луну

Вторая космическая гонка с США может начаться с внедрением российско-китайской программы по совместному освоении Луны. Эксперты спрогнозировали, что именно тот, кто победит в космической гонке, фактически будет править всем миром, и учитывая последние тенденции Китая и России в освоении космоса, «властителем мира» точно будут не США.

Аналитик Брэндон Вайхерт указал, что тотальное освоение Луны российско-китайским альянсом приведет к «получению окончательной стратегической высоты над Землей». После того, как Россия и Китай получат добытые на Луны ресурсы и реализуют их, они не только значительно обогатятся, но и получат право на бессменное владение Луной.

«Союз России и Китая по освоению Луны является для США таким вызовом, какого не бывало еще со времен холодной войны. Если Вашингтон упустит инициативу в космосе, то США фактически станут одним из посредственных государств на Земле, которых и так в избытке», - сообщил американский эксперт.

Брэндон Вайхерт указал на экстренную потребность Белого дома в немедленной реализации космических военных и гражданских программ США, для чего необходимо существенное финансирование. 

«Если мы потеряем доминирование в космическом пространстве, то наших детей ждет самое мрачное будущее. Америка не должна этого допустить», - резюмировал аналитик.

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