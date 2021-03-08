К Земле приближается самый крупный астероид в 2021 году

В конце марта к Земле приблизится крупный астероид, который подойдет на расстояние около 2 миллионов километров от планеты, что является ближе удаленности Луны. Эксперты отмечают, что несмотря на внушительные габариты астероида, значимой вероятности столкновения с ним нет.

Согласно информации официального сайта NASA, 21 марта в 19:03 по московскому времени астероид 2001 FO32 максимально сблизится с Землей — он пролетит по траектории в 2 миллиона километров от Земли и станет самым крупным астероидом, который приблизился к планете в 2021 году.

Известно, что околоземный астероид из группы Аполлона 2001 FO32 обладает внушительными габаритами: его диаметр 914 метров, а ожидаемая скорость во время приближения к Земле составит рекордные 124 тысячи километров в час. Причиной близкого прохождения астероида от планеты Земля ученые называют сильно наклонённую и вытянутую околосолнечную орбиту астероида — из-за этого инопланетное тело то приближается к Солнцу ближе, чем Меркурий, то уходит вдвое дальше Марса. При этом объект 2001 FO32 совершает один оборот вокруг Солнца каждые 810 дней.

«Об этом астероиде известно сравнительно мало, поэтому его приближение дает ученым прекрасную возможность узнать много нового о нем. Согласно компьютерному моделированию, угрозы столкновения с Землей нет. Ближайшее расстояние до него будет примерно в 5,25 раза больше расстояния от Земли до Луны», - проинформировал главный научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Лэнс Беннер.