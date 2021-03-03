Российские ученые заявили, что гаджеты замедляют развитие речи

Исследователи Московского городского педагогического университета (МГПУ) в процессе одной из своих научных работ выяснили, что гаджеты, которыми так увлекаются школьники, очень негативно сказываются на их способностях: замедляется речевое развитие, память, внимание и мышление. Причем, чем раньше ребенок пристрастится к этим устройствам, нем пагубнее будут последствия.

По словам ученых, если пользоваться гаджетами в меру для развивающих и обучающих целей и при этом учитывать нормы СанПиНа, то высшие психические функции у детей и подростков будут даже совершенствоваться. В то же время, судя по результатам исследования, в основном подрастающее поколение использует эти устройства для развлечения.

Так, большая половина родителей - 60% - признались, что их дети с гаджетами лишь развлекаются, и только 40% - использует их для обучения или самообучения. Вместе с тем, 70% родителей не запрещают детям смотреть телевизор, 60% - не ограничивает в играх на игровой приставке. Ставят ограничения во времени использования смартфонов, компьютеров и планшетов 66%, 57% и 47% родителей соответственно.

Однако постоянное использование гаджетов без всякой меры снижает развитие речи, внимания, памяти и мышления. Все это пагубно влияет на готовность к школьному обучению, саморазвитию и творчеству. И чтобы нивелировать подобный эффект, детям необходимо развивать свои интеллектуальные и креативные способности. Например, получая какое-либо дополнительное образование.

По словам профессора Института педагогики и психологии образования МГПУ Сергея Степанова, используя гаджеты умеренно, можно намного снизить риски. Важно, чтобы диагональ ноутбука была не меньше 39,6 см, а планшета – 26,6 см. Максимальная работа за компьютером для школьников старших классов должна быть 35 минут, для 5-9 классов – 30 минут, 3-4 классы не больше 25 минут, а 1-2 классы – 20 минут.

Эксперты придумали в перспективе использовать искусственный интеллект в образовании. Группа ученых из МГПУ и Института психологии РАН сейчас разрабатывают технологии ИИ, который будет помогать учителю обеспечить каждого ученика оптимальной траекторией его развития.