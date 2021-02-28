Ученые обнаружили десятки генов, блокирующих регенерацию нейронов

В результате повреждения клетки центральной нервной системы в головном мозге и позвоночнике не регенерируют, что ограничивает способность организма к восстановлению. А вот периферические нервные клетки, обслуживающие другие области тела, располагают способностью к регенерации.

Вопрос о том, почему нитевидные выступы - аксоны, обеспечивающие связь между клетками центральной нервной системы, не способны восстанавливаться после черепно-мозговых травм, инсульта или повреждений спинного мозга, в научной среде возник давно.

Сотрудники Йельской школы медицины решили изучить эту тему. Они провели скрининг 400 генов мышей, и определили 40 генов, подавляющих регенерацию аксонов в клетках центральной нервной системы. Исследователи отредактировали один из этих генов, чтобы восстановить аксоны в глазных нервах мышей, поврежденных глаукомой.

По словам профессора нейробиологии и старшего автора исследования Стивена Стритматтера, в будущем будет изучено, как изменение или блокирование этих 40 генов может повлиять на восстановление нейронов, поврежденных инсультом и травмами головного и спинного мозга.

Как отметил один из авторов исследования, профессор нейробиологии Стивен Стритматтер, в дальнейшем ученые планируют выяснить, как изменение или блокирование этих 40 генов оказывает влияние на восстановление нейронов, поврежденных инсультом и травмами.