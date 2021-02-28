Эксперты назвали возможные последствия сверления обшивки МКС

Сегодня, 14:09

Анна Лисова

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Эксперты назвали возможные последствия сверления обшивки МКС

О том, какие последствия будут, если просверлить обшивку Международной космической станции (МКС), рассказал глава Института космической политики Иван Моисеев. 

Он уверен, что сверление края трещины в российском сегменте не опасно, хотя и спровоцирует временный рост утечки воздуха, передает РИА Новости

К работам по устранению трещины на МКС космонавты приступят в среду. Им необходимо рассверлить край трещины и для этого они будут работать сверлом диаметром в 0,5 мм. Это спровоцирует рост утечки воздуха в три раза. Но это в сотни раз меньше аварийного значения, поэтому не стоит пугаться этого. 

Эксперт объяснил, что действовать следует оперативно. Оптимальным, по его словам, будет если космонавты заделают трещину в течение часа.

По мнению Игоря Моисеева, для выполнения этих работ даже не понадобиться закрывать отсеки между российским и американскими отсеками. Не нужно будет облачаться в защитные скафандры или проводить подготовку для возможной экстренной эвакуации. 

Эксперт отметил, что действительно возникнет отверстие в обшивке, но оно, по его словам, будет даже меньше, чем которое было обнаружено в корабле «Союз МС-09» в 2018 году. На время, пока отверстие не заделают, упадет давление, но несущественно. 

Напомним, в 2019 году на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Произошло это в сентябре, и только в октябре 2020 года выявили трещину в промежуточной камере модуля «Звезда». Позже выяснилось, что в этой камере могут быть ещё трещины.

Временно трещину длиной в 4,5 сантиметра космонавты тогда заделали, а сейчас предстоит выполнить работы до конца. На устранение трещины отводиться пять дней. В процессе трещину просверлят по краям, чтобы она не расползалась. После чего на нее нанесут специальный герметический состав и поставят заплатку. 

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