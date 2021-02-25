Ученые рассказали о последствиях сильного ослабления магнитного поля Земли

Возможную причину вымирания неандертальцев, европейских мамонтов и других представителей флоры и фауны древней Земли назвали члены международной группы ученых. Они после проведенного моделирования полагают, что это могли быть изменения климата, связанные с резким ослаблением магнитного поля планеты. Последнее такое событие случилось порядка 42 тысяч лет назад, говорится в журнале Science.

В работе, которую окрестили «геомагнитным экскурсом», приняли участие ученые из России, США, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Швейцарии, Швеции, Германии и Китая.

Все они пытались получить ответ на вопрос, почему магнитное поле Земли тогда ослабло до 6% от нынешнего уровня и каковыми были последствия для живого мира.

Согласно моделированию, происходила смена магнитных полюсов Земли. В критический момент поле неожиданно ослабло - причем до такой степени, что не способно было защитить растения, животных и наших предков от вредного космического излучения. Проще говоря, мамонтов погубила радиация.

Подтверждение ослабления магнитного поля исследователи получили в древних окаменелостях - в частности, это было отчетливо видно по древесным кольцам.

Были тщательно исследованы годичные кольца деревьев каури, растущих в Новой Зеландии.

Речь о деревьях времен событий Лашамп. Исследователями был проведен изотопный анализ, который показал, что у сохранившихся деревьев в годичных кольцах избыток углерода-14. Именно он и указывает на ослабление магнитного поля планеты.