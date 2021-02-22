Ученые получили первое в истории доказательство существования бозонных звезд

Специалисты Института физики высоких энергий Галисии (Испания) и Авейрусского университета (Португалия) заявили, что гравитационная волна GW190521 родилась от столкновения не черных дыр, а бозонных звезд. Если это так, то ученые получили первое в истории доказательство существования гипотетических объектов, которых причисляют к «темной материи», составляющей 27% массы Вселенной. Отметим, что бозоны в миллиарды раз меньше электронов, но после столкновения состоящих из них звезд должна была получиться «черная дыра» с массой в 250 Солнц, предполагают ученые. Напомним, что прошлой осенью аппаратура Земли уловила волну гравитации GW190521. Тогда ученые сочли, что это результат слияния двух «черных дыр» в одну равную по массе 142 Солнцам. Теоретически бозонные звезды маленькие, как и черные дыры, но в отличие от них не имеют «горизонта событий».

Столкнувшись, эти экзотические объекты испускают гравитационные волны, которые представляют собой рябь в ткани пространства-времени, которая движется со скоростью света.

А в результате слияния бозонных звезд образуется большая бозонная звезда, которая может стать нестабильной и схлопнуться в черную дыру.

С 2015 года детекторы LIGO и Virgo обнаружили около 50 сигналов гравитационных волн, которые могли возникнуть в результате слияний черных дыр и нейтронных звезд. Как отмечают ученые, гравитационные волны могут предоставить доказательства существования ранее ненаблюдаемых объектов и раскрыть современные загадки, такие как природа темной материи.